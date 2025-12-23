Um homem, de 50 anos, foi diagnosticado com raiva humana após ser mordido, em setembro, por um sagui ao tentar alimentá-lo. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande (PB), o paciente está internado em unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) desde o dia 15 de dezembro de 2025.
No último boletim, emitido pelo hospital e divulgado pela pasta nesta segunda-feira (22), o quadro clínico do homem é grave, mas com melhoras em alguns parâmetros nas últimas 12 horas.
Da suspeita a confirmação
Conforme a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, o homem apresentou os primeiros sintomas em 10 de dezembro, com internação na unidade hospitalar no dia 13. Com a piora do quadro, o paciente foi transferido para a UTI.
"Na admissão, o paciente apresentava agitação psicomotora, confusão mental, alteração do nível de consciência, aerofobia, falta de ar e queda na oxigenação do sangue. Em razão do quadro de insuficiência respiratória aguda associado a instabilidade neurológica, foi necessária intubação orotraqueal e início de ventilação mecânica invasiva", ressaltou a pasta.
Ainda segundo a secretaria, ele foi mordido por um sagui no mês de setembro, equanto tentava alimentar o animal. À época, o paciente não procurou ajuda médica.
Seguindo o protocolo, a suspeita de raiva humana foi notificada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Após a realização de exames laboratoriais, no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), houve a confirmação da doença na última segunda-feira (22).