Reprodução Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), em Campina Grande (PB)

Um homem, de 50 anos, foi diagnosticado com raiva humana após ser mordido, em setembro, por um sagui ao tentar alimentá-lo. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande (PB), o paciente está internado em unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) desde o dia 15 de dezembro de 2025.



No último boletim, emitido pelo hospital e divulgado pela pasta nesta segunda-feira (22), o quadro clínico do homem é grave, mas com melhoras em alguns parâmetros nas últimas 12 horas.

Da suspeita a confirmação

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande, o homem apresentou os primeiros sintomas em 10 de dezembro, com internação na unidade hospitalar no dia 13. Com a piora do quadro, o paciente foi transferido para a UTI.

"Na admissão, o paciente apresentava agitação psicomotora, confusão mental, alteração do nível de consciência, aerofobia, falta de ar e queda na oxigenação do sangue. Em razão do quadro de insuficiência respiratória aguda associado a instabilidade neurológica, foi necessária intubação orotraqueal e início de ventilação mecânica invasiva", ressaltou a pasta.

Ainda segundo a secretaria, ele foi mordido por um sagui no mês de setembro, equanto tentava alimentar o animal. À época, o paciente não procurou ajuda médica.

Seguindo o protocolo, a suspeita de raiva humana foi notificada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Após a realização de exames laboratoriais, no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), houve a confirmação da doença na última segunda-feira (22).



