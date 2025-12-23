Reprodução/redes sociais O caso aconteceu no último domingo (21)

A Polícia Civil de São Paulo identificou, nesta terça-feira (23), um dos envolvido no assalto a um casal, que passeava de caiaque, em São Vicente, no litoral paulista, no último domingo (21). Segundo informações da Secretaria de Segurança (SSSP), enviadas ao Portal iG, medidas cautelares foram solicitadas de imediato.

"Equipes da Polícia Militar reforçaram o patrulhamento na região e as diligências prosseguem para a captura dos envolvidos, bem como recuperar os itens subtraídos", salientou a pasta.

O que aconteceu

No último domingo (21), dois homens em uma moto aquática assaltaram um casal, que passeava de caiaque na Praia dos Milionários. O momento foi registrado e divulgado nas redes sociais. As imagens auxiliaram na identificação de um dos suspeitos.

Na ocasião, os homens cercaram o casal, andando em círculos. Após anunciarem o assalto, os suspeitos exigiram as alianças. Eles chegaram a agredir as vítimas com os próprios remos usados para o passeio de caiaque. O homem foi ferido na cabeça e pernas.

Após entregar os pertences, os autores do crime jogaram o remo no mar e fugiram. Mediante nota, a SSP reforça que, desde o dia 15 de dezembro, todo o litoral paulista conta com policiamento intensificado por meio da Operação Verão

"O reforço soma-se às equipes que já atuam nas cidades litorâneas e inclui a participação de unidades especializadas, como os Comandos de Policiamento de Choque, Rodoviário, Ambiental, de Aviação e o Corpo de Bombeiros", finaliza o comunicado.



