Reprodução/ Senado Federal General Heleno

O general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), deixou o Comando Militar do Planalto, em Brasília, na noite da última segunda-feira (22), para cumprimento da prisão domiciliar. A saída do regime fechado foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Moraes atendeu ao pedido feito pela defesa do militar. Segundo os advogados, Heleno, de 78 anos, tem graves problemas de saúde, como o Alzheimer.

No regime domiciliar, Augusto Heleno deve fazer uso da tornozeleira eletrônica e entregar os passaportes. Ademais, o general está proibido de usar o celular e acessar as redes sociais.

Condenação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o general Augusto Heleno a 21 anos de prisão em regime inicial fechado por participação em trama golpista.

A pena inclui 18 anos e 11 meses de reclusão, 2 anos e 1 mês de detenção, além de 84 dias-multa no valor de um salário mínimo por dia. A condenação abrange crimes como organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.



