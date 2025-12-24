Reprodução/redes sociais José Ives Anacleto Junior tinha 33 anos

Um homem de 33 anos, identificado como José Ives Anacleto Junior, morreu após ser esfaqueado, na manhã da última terça-feira (23), no bairro São Benedito, em Pindamonhangaba. O crime ocorreu dentro de uma residência na Rua Capitão Vitório Basso, no momento em que a vítima tentava convencer o agressor, de 34 anos, a aceitar internação para tratamento de dependência química.

Segundo o site O Vale, o procedimento foi solicitado pela mãe do suspeito. Ao autorizar a entrada da equipe no quarto, que estava escuro, o agressor, escondido atrás da porta, desferiu um golpe repentino de faca no tórax da vítima.

Testemunhas relataram à Polícia Civil que não houve diálogo ou discussão prévia. Após o golpe, o autor fugiu do local. José Ives chegou a ser socorrido por pessoas que estavam no local e levado ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco após dar entrada na unidade de sáude.

Fuga e investigação

Após o ocorrido, o suspeito retornou à casa, discutiu com a mãe e fugiu novamente levando dinheiro e pertences pessoais. A Polícia Militar realizou buscas na região, contudo, até o momento, nem o autor nem a arma do crime foram localizados.

O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial de Pindamonhangaba. A Polícia Civil segue com as investigações e diligências para localizar o paradeiro do autor e esclarecer o caso.



