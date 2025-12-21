Bruna David M. L. Andrade Ônibus de turismo perdeu o controle, atingiu carros e invadiu um supermercado em Juiz de Fora (MG)

Um ônibus de turismo, da Helpes Tur, que retornava de uma excursão ao Rio de Janeiro com cerca de 50 passageiros, apresentou falha no sistema de freios, perdeu o controle, colidiu com veículos e invadiu o Supermercado BH, no bairro Jardim Glória, em Juiz de Fora (MG).

O acidente ocorreu na Rua Dr. João Pinheiro, após a rotatória do bairro, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, SAMU, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil e Defesa Civil.

De acordo com relatos do motorista e de testemunhas, o coletivo trafegava pela via quando apresentou problema mecânico. Passageiros também relataram ter ouvido um estalo antes de o ônibus acelerar de forma descontrolada.

Durante o deslocamento, o ônibus colidiu inicialmente com dois veículos, sendo um deles um GM Onix prata, antes de atingir o supermercado e adentrar completamente o interior do estabelecimento, causando danos estruturais significativos.





Ao todo, 14 pessoas ficaram feridas. Duas vítimas, incluindo uma mulher, estavam presas às ferragens no interior do automóvel Onix, sendo uma delas classificada em código vermelho, com atendimento imediato. Outras 12 vítimas estavam no ônibus, incluindo o motorista, que apresentava politraumatismo, segundo o Corpo de Bombeiros.

As guarnições do Corpo de Bombeiros atuaram no gerenciamento da cena, estabilização dos veículos e desencarceramento das vítimas, além de apoio no atendimento pré-hospitalar. O SAMU empregou Unidades de Suporte Básico (USB) e Unidade de Suporte Avançado (USA) para atendimento e transporte das vítimas aos hospitais da região.

Luiz Carlos Sabino, morador da região e funcionário do estabelecimento, relatou ao Portal iG que ajudou no resgate logo após o impacto. “Na hora eu tava lá no terraço, eu tava ajudando a irmã dela a pôr a roupa no varal. Aí eu ouvi um barulho aqui na rua. Na hora eu não notei o que era não, porque deu um estrondo, com coisa que tava explodindo alguma coisa. Aí eu falei: ‘Ah, vou descer lá porque eu não sabia o que era’”, contou.

Segundo o relato, ao chegar ao local, Luiz Carlos passou a auxiliar os passageiros. “Quando eu cheguei aqui, dentro do ônibus lá, eu tava ajudando a acudir o pessoal que tava no ônibus. Aí eu ajudei a tirar umas duas senhoras, duas, três senhoras lá. Aí quando eu olhei já estavam tirando a criança. Tinha uma criança. Aí depois a criança saiu com a moça andando ali”, afirmou.

Em razão do comprometimento da estrutura do supermercado, a Defesa Civil foi acionada e ficou responsável pelo isolamento da área e pela emissão de parecer técnico sobre as condições de segurança do imóvel. A Polícia Civil realizou os trabalhos periciais no local, segundo o Corpo de Bombeiros.

Imagens logo após o acidente mostram os momentos de desespero de pessoas tentando ajudar as vítimas e de feridos ainda dentro do veículo.

Detalhes do ocorrido

O subtenente Luciano Donato, que esteve no local, deu mais informações ao Portal iG.

“O ônibus estava voltando da excursão para o Rio de Janeiro, foi até a Praia Vermelha. São mais ou menos cerca de 50 pessoas e estavam deixando as pessoas nos pontos. Tinham algumas poucas pessoas dentro do ônibus. Ele desceu pela Engenheiro Gentil Forn e ao chegar na rotatória do bairro Jardim Glória e acessar a João Pinheiro, os passageiros relataram que ouviram um estalo e o ônibus passou a imprimir velocidade até chegar nesse ponto onde ele, ao passar da via, se chocou com um veículo cinza e foi parar dentro do supermercado. A princípio tem 14 vítimas numa vítima fatal. Algumas em estado grave, mas isso vamos passar depois pode apurar melhor o que aconteceu”, relatou Donato.

O Portal iG entrou em contato com a empresa de ônibus Helpes Tur para solicitar um posicionamento sobre o acidente e também procurou o Supermercado BH para comentar o ocorrido, mas não obteve retorno de nenhuma das partes até a última atualização desta matéria.

