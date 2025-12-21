Divulgação/CCR ViaLagos Rodovia Via Lagos (RJ-124)

Ranking das 10 rodovias mais bem avaliadas do Brasil

As 10 rodovias mais bem avaliadas do Brasil estão majoritariamente nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Os dados foram divulgadosEm sua 30ª edição, o levantamento analisouem todas as regiões do país. Segundo o estudo,rodoviária brasileira foi classificada como ótima ou boa, percentual superior aos. Já os trechos consideradosO ranking foi divulgado na última quarta-feira (17).

A maior parte das vias melhor avaliadas é concedida à iniciativa privada, modelo que, de acordo com a CNT, tem impacto direto na qualidade da infraestrutura viária. Confira o ranking:

SP-270 – Rodovia Raposo Tavares (SP) | Trecho: Presidente Epitácio – Ourinhos | Concedida RJ-124 – Via Lagos (RJ) | Trecho: Rio Bonito – São Pedro da Aldeia | Concedida SP-348 – Rodovia dos Bandeirantes (SP) | Trecho: Cordeirópolis – São Paulo | Concedida SP-225 – Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP) | Trecho: Itirapina – Santa Cruz do Rio Pardo | Concedida SP-320 – Rodovia Euclides da Cunha (SP) | Trecho: Rubinéia – Mirassol | Gestão pública BR-050 – Antiga Anhanguera (MG) | Trecho: Araguari – Delta | Concedida SP-070 – Ayrton Senna / Carvalho Pinto (SP) | Trecho: Taubaté – Guarulhos | Concedida SP-021 – Rodoanel Mário Covas (SP) | Trecho: Arujá – São Paulo | Concedida SP-270 – Rodovia Raposo Tavares (SP) | Trecho: São Paulo – Itapetininga | Concedida BR-050 – Antiga Anhanguera (GO) | Trecho: Cristalina – Cumari | Concedida

Concessões impulsionam qualidade das estradas

O relatório da CNT aponta que rodovias concedidas à iniciativa privada apresentam desempenho superior às de gestão pública. Segundo a pesquisa, 64,4% das estradas sob administração pública possuem algum tipo de problema no pavimento, o que pode elevar os custos operacionais em até 35,8%.

Nas rodovias concedidas, esse índice cai para 34,4%, com impacto médio de 18,4% nos custos operacionais.

Para a confederação, o modelo de concessão é considerado estratégico para atrair investimentos, melhorar a segurança viária e reduzir a dependência de recursos públicos.

Apesar de desafios ainda persistentes em diversas regiões do país, o levantamento indica uma tendência de recuperação gradual da malha rodoviária brasileira, especialmente nos trechos concedidos, que concentram a maioria das estradas mais bem avaliadas.