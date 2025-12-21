Reprodução/Instagram Bebê "parada" pela PRF

Pequena motorista à vista… Neste domingo (21), a PRF fez uma postagem inusitada mostrando a pequena “infratora”dirigindo um carro elétrico, parada em um posto de gasolina como se estivesse em uma blitz.

Esta pequena “infratora” foi flagrada em um posto de gasolina como se estivesse em uma blitz. No perfil da PRF, seguidores se divertiram: "A única carteira é a de vacinação"; "O bafômetro só pega leite" e "O excesso de fofura é gravíssimo". 📹 Reprodução / PRF #PortaliG #Bebê pic.twitter.com/7pUnYbvXT0— iG (@iG) December 21, 2025

A situação conquistou rapidamente a internet. No vídeo, é possível ver a bebê sentada no banco do motorista, enquanto um agente permanece ao lado do veículo, criando um contraste divertido entre a seriedade da operação e a fofura da pequena protagonista.

A postagem mistura rotina de trabalho com humor e leveza, mostrando o lado mais humano e divertido da corporação.

Na legenda, a PRF brinca e faz uma lista de possíveis infrações: “embriagada de tetê”; sem cinto de segurança; desobedecendo ordem dos agentes; condução de veículo sem CNH; transporte irregular de fofura em excesso.

Nos comentários, a galera se divertiu com a situação. “Única carteira é a de vacinação”, escreveu um seguidor. Outros brincaram com o bafômetro, dizendo que o teste só acusaria “leite", e classificaram a cena como um caso de “excesso de fofura ao nível de alta periculosidade”.

Houve ainda quem falasse em “autuação gravíssima” e sete pontos na carteira, elogiando a criatividade da PRF ao compartilhar um momento tão inesperado, que gerou sorrisos e grande interação entre os seguidores.