Pequena motorista à vista… Neste domingo (21), a PRF fez uma postagem inusitada mostrando a pequena “infratora”dirigindo um carro elétrico, parada em um posto de gasolina como se estivesse em uma blitz.
A situação conquistou rapidamente a internet. No vídeo, é possível ver a bebê sentada no banco do motorista, enquanto um agente permanece ao lado do veículo, criando um contraste divertido entre a seriedade da operação e a fofura da pequena protagonista.
A postagem mistura rotina de trabalho com humor e leveza, mostrando o lado mais humano e divertido da corporação.Na legenda, a PRF brinca e faz uma lista de possíveis infrações: “embriagada de tetê”; sem cinto de segurança; desobedecendo ordem dos agentes; condução de veículo sem CNH; transporte irregular de fofura em excesso.
Nos comentários, a galera se divertiu com a situação. “Única carteira é a de vacinação”, escreveu um seguidor. Outros brincaram com o bafômetro, dizendo que o teste só acusaria “leite", e classificaram a cena como um caso de “excesso de fofura ao nível de alta periculosidade”.
Houve ainda quem falasse em “autuação gravíssima” e sete pontos na carteira, elogiando a criatividade da PRF ao compartilhar um momento tão inesperado, que gerou sorrisos e grande interação entre os seguidores.