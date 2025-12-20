Novo sistema funciona, inicialmente, para as linhas 1-Azul e 3-Vermelha
Metrô de São Paulo  passou a operar  24 horas de sábado para domingo. As estações abrem às 4 horas da manhã de sábado e vão direto até a meia-noite de domingo. Mas atenção: não são todas as linhas que funcionam na madrugada.

As linhas que fazem parte do esquema de mobilidade são: 1 - Azul, 2 - Verde e a 3 - Vermelha,  operadas pelo Metrô SP. As geridas por empresas privadas, como a Linha 4 - Amarela e a 5 - Lilás, continuam com o horário normal. Já a Linha 15 - Prata, que faria parte da operação, estará fechada entre 0h e 18h para testes dos novos trens e oferece o sistema de ônibus PAESE.

Os trens urbanos da CPTM não funcionam nesse período, e as integrações com o Metrô estarão fechadas durante a madrugada.

Entradas e acessos  

Importante: durante a operação especial na noite de sábado para domingo, nem todas as entradas para as estações estarão abertas. Confira aqui os acessos que estarão funcionando:

Linha 1-Azul

  • TucuruviAcesso Oeste: Av. Dr. Antônio Maria de Laet, 100
  • Parada InglesaAcesso Leste: Rua Manoel Taveira / Rua Prof. Marcondes Rodrigues
  • Acesso Oeste: Rua Inglesa / Rua Prof. Marcondes Rodrigues
  • Jardim São Paulo-Ayrton SennaAcesso Sul: Rua Pedro Madureira
  • Acesso Norte e Sul: Rua Leôncio de Magalhães
  • Acesso Norte: Rua Carlos de Laet
  • SantanaAcesso Oeste: Av. Cruzeiro do Sul (ímpar) / Igreja de Santana
  • Acesso Leste:  Av. Cruzeiro do Sul (par)
  • Acessos – Terminal de Ônibus
  • CarandiruAcesso Leste: Av. Cruzeiro Do Sul (par)
  • Acesso Oeste: Av. Cruzeiro Do Sul (ímpar)
  • Portuguesa-TietêAcesso Leste: Av. Cruzeiro do Sul (par) / Terminal Rodoviário
  • Acesso Oeste: Av. Cruzeiro do Sul (ímpar) / Rua Voluntários da Pátria / Av. Santos Dumont
  • ArmêniaAcesso Sul: Av. Tiradentes / Terminal de Ônibus
  • Acesso Norte: Av. Cruzeiro do Sul / Av. do Estado / Av. Santos Dumont
  • TiradentesAcesso Leste: Avenida Tiradentes (par) /Museu de Arte Sacra
  • Acesso Oeste: Av. Tiradentes (ímpar) / FATEC
  • LuzAcesso Leste: Av. Prestes Maia, 925
  • São BentoAcesso Vale: Av. Prestes Maia, 100 / Vale do Anhangabaú
  • Japão-LiberdadeAcesso Leste: Praça Liberdade / Rua Galvão Bueno
  • Acesso Oeste: Av. Liberdade
  • São JoaquimAcesso Leste: Rua São Joaquim  / Rua Vergueiro (ímpar)
  • Acesso Oeste: Rua Vergueiro (par)
  • Vergueiro-SebraeAcesso Leste: Rua Vergueiro (ímpar) / Praça Santo Agostinho e Rua Apeninos
  • Acesso Oeste: Rua Vergueiro (par) / Viaduto Beneficência Portuguesa
  • Vila MarianaAcesso Leste/Sul: Av. Lins de Vasconcelos, 3546
  • Acesso Oeste/Sul: Rua Domingos de Moraes
  • Santa CruzAcesso Leste: Rua Domingos de Moraes (ímpar) / Colégio Arquidiocesano
  • Acesso Oeste: Rua Domingos de Moraes (par) / Shopping / Terminal de Ônibus
  • Praça Da ÁrvoreAcesso Leste 2: Avenida Jabaquara (ímpar) / Avenida Bosque da Saúde
  • Acesso Oeste: Avenida Jabaquara (par) / Rua Guaraú
  • Saúde-UltrafarmaAcesso Leste: Av. Jabaquara (ímpar) / Rua São Sebastião
  • São JudasAcesso Oeste: Avenida Jabaquara (par) / Igreja São Judas Tadeu
  • ConceiçãoAcesso Leste: Av. do Café /  Av. Eng. Armando Arruda Pereira (ímpar)
  • Jabaquara-Comitê Paralímpico BrasileiroAcesso Oeste: Terminal Rodoviário
  • Acesso Sul: Av. Eng. Armando A. Pereira

Linha 2-Verde

  • Vila PrudenteRua Cavour, 156
  • Rua Itamumbuca, esquina com Av. Prof. Luiz de Anhaia Melo,1200
  • TamanduateíAvenida Presidente Wilson
  • Avenida Guamiranga
  • SacomãRua Agostinho Gomes com a Rua Greenfield
  • Rua Agostinho Gomes – esquina com a Rua Greenfield
  • Rua Bom Pastor – em frente ao Terminal de Ônibus
  • Alto do IpirangaRua Dr. Gentil de Moura
  • Rua Visconde de Pirajá
  • Santos-ImigrantesAv. Dr. Ricardo Jafet, altura 2300 – Lado Ímpar – passando Viaduto Santa Cruz
  • Av. Dr. Ricardo Jafet – Viaduto Saioá
  • Chácara KlabinRua Vergueiro, altura 3800 – lado ímpar
  • Rua Vergueiro, altura 3800 – lado par
  • Ana RosaR. Vergueiro, 2245
  • R. Vergueiro, 2225
  • R. Conselheiro Rodrigues Alves, 10
  • ParaísoRua Vergueiro, 1465 – esquina com a Rua Eduardo Amaro
  • Av. Bernardino de Campos com Praça Rodrigues Alves – lado ímpar
  • Av. Bernardino de Campos, 100 – lado par
  • BrigadeiroAv. Paulista, 447 com Av. Brigadeiro Luiz Antonio, sentido Jardins
  • Av. Paulista com Av. Brigadeiro Luiz Antônio, sentido Centro
  • Trianon-MASPAv. Paulista, alt 1350 – Lado Par
  • Av. Paulista, 1390 – Rua Pamplona – Lado Par
  • Av. Paulista, alt 1350 – Lado Ímpar
  • Av. Paulista, 1390 – Rua Pamplona – Lado Ímpar
  • ConsolaçãoAv. Paulista, Rua Haddock Lobo – sentido Jardins Centro
  • Av. Paulista, 2150 – Rua Augusta – sentido Centro
  • Av. Paulista, 2163 – Rua Augusta – sentido Jardins – Banco do Brasil
  • Av. Paulista, Rua Haddock Lobo – sentido Jardins – Lojas Riachuelo
  • ClínicasAv. Dr. Arnaldo sentido V. Madalena
  • Av. Dr. Arnaldo sentido Av. Paulista
  • Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar
  • S. N. Sra. de Fátima – SumaréAv. Dr. Arnaldo, 1470 – Lado Par
  • Av. Dr. Arnaldo, 1471 – Lado Ímpar
  • Vila MadalenaR. Heitor Penteado – Lado Par
  • R. Heitor Penteado – Terminal Urbano

Linha 3-Vermelha

  • Corinthians-ItaqueraAcesso Norte – Shopping Itaquera – Poupatempo
  • Terminal de Ônibus
  • Artur AlvimAcesso Norte – Rua Boipeva – Terminal de Ônibus
  • Acesso Sul – R. Dr. Luiz Aires – R. Dr. Campos Mour
  • Patriarca-Vila RéAcesso Norte – Rua Renato – Rua São Serapião – Terminal de Ônibus
  • Acesso Sul – Av. Antônio Estevão Carvalho (Lado Par
  • Guilhermina-EsperançaAcesso Norte – Rua Vieira Mendes
  • Acesso Sul – Rua Astorga
  • Vila MatildeAcesso Norte – Rua Alvinópolis
  • Acesso Sul – Rua Cel. Pedro Dias de Campos
  • Penha-Lojas BesniAcesso Norte – Rua Alvinópolis – Terminal de Ônibus
  • Acesso Sul – Av. Conde Frontim
  • Carrão-Assaí AtacadistaAcesso Norte – Rua Melo Peixoto
  • Acesso Sul – Rua Apucarana – Terminal de Ônibus
  • TatuapéAcesso Norte – Rua Catinguá – CPTM – Shopping Boulevard Tatuapé
  • Acesso Sul – Rua Melo Freire – Rua Tuiuti – Shopping Tatuapé
  • BelémAcesso Norte – Rua Toledo Barbosa – Terminal de Ônibus
  • Acesso Sul – Av. Alcântara Machado
  • Bresser-MoocaAcesso Sul – Rua Ipanema
  • BrásRua Domingos Paiva – Term. Intermunicipal
  • Pedro IIAcesso Leste – Rua da Figueira
  • Acesso Oeste – Av. do Estado – Expresso Tiradentes
  • SéAcesso Norte – Praça da Sé / Rua Direita
  • AnhangabaúRua Formosa – Terminal Bandeira
  • Rua Cel. Xavier de Toledo – Shopping Light
  • Ladeira da Memória
  • RepúblicaPraça da República
  • Avenida Ipiranga – Rua Sete de Abril
  • Santa CeciliaAcesso Norte – Rua Ana Cintra
  • Acesso Sul – Largo Santa Cecília
  • Marechal DeodoroAcesso Norte – Av. General Olympio da Silveira
  • Acesso Sul – Rua das Palmeiras com a Rua Dr. Albuquerque Lins
  • Palmeiras-Barra FundaAcesso Norte – Rua Jornalista Aloysio Biondi – Rua Bento Teobaldo Ferraz
  • Acesso Sul – Av. Mario de Andrade
