O Metrô de São Paulo passou a operar 24 horas de sábado para domingo. As estações abrem às 4 horas da manhã de sábado e vão direto até a meia-noite de domingo. Mas atenção: não são todas as linhas que funcionam na madrugada.
As linhas que fazem parte do esquema de mobilidade são: 1 - Azul, 2 - Verde e a 3 - Vermelha, operadas pelo Metrô SP. As geridas por empresas privadas, como a Linha 4 - Amarela e a 5 - Lilás, continuam com o horário normal. Já a Linha 15 - Prata, que faria parte da operação, estará fechada entre 0h e 18h para testes dos novos trens e oferece o sistema de ônibus PAESE.
Os trens urbanos da CPTM não funcionam nesse período, e as integrações com o Metrô estarão fechadas durante a madrugada.
Entradas e acessos
Importante: durante a operação especial na noite de sábado para domingo, nem todas as entradas para as estações estarão abertas. Confira aqui os acessos que estarão funcionando:
Linha 1-Azul
- TucuruviAcesso Oeste: Av. Dr. Antônio Maria de Laet, 100
- Parada InglesaAcesso Leste: Rua Manoel Taveira / Rua Prof. Marcondes Rodrigues
- Acesso Oeste: Rua Inglesa / Rua Prof. Marcondes Rodrigues
- Jardim São Paulo-Ayrton SennaAcesso Sul: Rua Pedro Madureira
- Acesso Norte e Sul: Rua Leôncio de Magalhães
- Acesso Norte: Rua Carlos de Laet
- SantanaAcesso Oeste: Av. Cruzeiro do Sul (ímpar) / Igreja de Santana
- Acesso Leste: Av. Cruzeiro do Sul (par)
- Acessos – Terminal de Ônibus
- CarandiruAcesso Leste: Av. Cruzeiro Do Sul (par)
- Acesso Oeste: Av. Cruzeiro Do Sul (ímpar)
- Portuguesa-TietêAcesso Leste: Av. Cruzeiro do Sul (par) / Terminal Rodoviário
- Acesso Oeste: Av. Cruzeiro do Sul (ímpar) / Rua Voluntários da Pátria / Av. Santos Dumont
- ArmêniaAcesso Sul: Av. Tiradentes / Terminal de Ônibus
- Acesso Norte: Av. Cruzeiro do Sul / Av. do Estado / Av. Santos Dumont
- TiradentesAcesso Leste: Avenida Tiradentes (par) /Museu de Arte Sacra
- Acesso Oeste: Av. Tiradentes (ímpar) / FATEC
- LuzAcesso Leste: Av. Prestes Maia, 925
- São BentoAcesso Vale: Av. Prestes Maia, 100 / Vale do Anhangabaú
- Japão-LiberdadeAcesso Leste: Praça Liberdade / Rua Galvão Bueno
- Acesso Oeste: Av. Liberdade
- São JoaquimAcesso Leste: Rua São Joaquim / Rua Vergueiro (ímpar)
- Acesso Oeste: Rua Vergueiro (par)
- Vergueiro-SebraeAcesso Leste: Rua Vergueiro (ímpar) / Praça Santo Agostinho e Rua Apeninos
- Acesso Oeste: Rua Vergueiro (par) / Viaduto Beneficência Portuguesa
- Vila MarianaAcesso Leste/Sul: Av. Lins de Vasconcelos, 3546
- Acesso Oeste/Sul: Rua Domingos de Moraes
- Santa CruzAcesso Leste: Rua Domingos de Moraes (ímpar) / Colégio Arquidiocesano
- Acesso Oeste: Rua Domingos de Moraes (par) / Shopping / Terminal de Ônibus
- Praça Da ÁrvoreAcesso Leste 2: Avenida Jabaquara (ímpar) / Avenida Bosque da Saúde
- Acesso Oeste: Avenida Jabaquara (par) / Rua Guaraú
- Saúde-UltrafarmaAcesso Leste: Av. Jabaquara (ímpar) / Rua São Sebastião
- São JudasAcesso Oeste: Avenida Jabaquara (par) / Igreja São Judas Tadeu
- ConceiçãoAcesso Leste: Av. do Café / Av. Eng. Armando Arruda Pereira (ímpar)
- Jabaquara-Comitê Paralímpico BrasileiroAcesso Oeste: Terminal Rodoviário
- Acesso Sul: Av. Eng. Armando A. Pereira
Linha 2-Verde
- Vila PrudenteRua Cavour, 156
- Rua Itamumbuca, esquina com Av. Prof. Luiz de Anhaia Melo,1200
- TamanduateíAvenida Presidente Wilson
- Avenida Guamiranga
- SacomãRua Agostinho Gomes com a Rua Greenfield
- Rua Agostinho Gomes – esquina com a Rua Greenfield
- Rua Bom Pastor – em frente ao Terminal de Ônibus
- Alto do IpirangaRua Dr. Gentil de Moura
- Rua Visconde de Pirajá
- Santos-ImigrantesAv. Dr. Ricardo Jafet, altura 2300 – Lado Ímpar – passando Viaduto Santa Cruz
- Av. Dr. Ricardo Jafet – Viaduto Saioá
- Chácara KlabinRua Vergueiro, altura 3800 – lado ímpar
- Rua Vergueiro, altura 3800 – lado par
- Ana RosaR. Vergueiro, 2245
- R. Vergueiro, 2225
- R. Conselheiro Rodrigues Alves, 10
- ParaísoRua Vergueiro, 1465 – esquina com a Rua Eduardo Amaro
- Av. Bernardino de Campos com Praça Rodrigues Alves – lado ímpar
- Av. Bernardino de Campos, 100 – lado par
- BrigadeiroAv. Paulista, 447 com Av. Brigadeiro Luiz Antonio, sentido Jardins
- Av. Paulista com Av. Brigadeiro Luiz Antônio, sentido Centro
- Trianon-MASPAv. Paulista, alt 1350 – Lado Par
- Av. Paulista, 1390 – Rua Pamplona – Lado Par
- Av. Paulista, alt 1350 – Lado Ímpar
- Av. Paulista, 1390 – Rua Pamplona – Lado Ímpar
- ConsolaçãoAv. Paulista, Rua Haddock Lobo – sentido Jardins Centro
- Av. Paulista, 2150 – Rua Augusta – sentido Centro
- Av. Paulista, 2163 – Rua Augusta – sentido Jardins – Banco do Brasil
- Av. Paulista, Rua Haddock Lobo – sentido Jardins – Lojas Riachuelo
- ClínicasAv. Dr. Arnaldo sentido V. Madalena
- Av. Dr. Arnaldo sentido Av. Paulista
- Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar
- S. N. Sra. de Fátima – SumaréAv. Dr. Arnaldo, 1470 – Lado Par
- Av. Dr. Arnaldo, 1471 – Lado Ímpar
- Vila MadalenaR. Heitor Penteado – Lado Par
- R. Heitor Penteado – Terminal Urbano
Linha 3-Vermelha
- Corinthians-ItaqueraAcesso Norte – Shopping Itaquera – Poupatempo
- Terminal de Ônibus
- Artur AlvimAcesso Norte – Rua Boipeva – Terminal de Ônibus
- Acesso Sul – R. Dr. Luiz Aires – R. Dr. Campos Mour
- Patriarca-Vila RéAcesso Norte – Rua Renato – Rua São Serapião – Terminal de Ônibus
- Acesso Sul – Av. Antônio Estevão Carvalho (Lado Par
- Guilhermina-EsperançaAcesso Norte – Rua Vieira Mendes
- Acesso Sul – Rua Astorga
- Vila MatildeAcesso Norte – Rua Alvinópolis
- Acesso Sul – Rua Cel. Pedro Dias de Campos
- Penha-Lojas BesniAcesso Norte – Rua Alvinópolis – Terminal de Ônibus
- Acesso Sul – Av. Conde Frontim
- Carrão-Assaí AtacadistaAcesso Norte – Rua Melo Peixoto
- Acesso Sul – Rua Apucarana – Terminal de Ônibus
- TatuapéAcesso Norte – Rua Catinguá – CPTM – Shopping Boulevard Tatuapé
- Acesso Sul – Rua Melo Freire – Rua Tuiuti – Shopping Tatuapé
- BelémAcesso Norte – Rua Toledo Barbosa – Terminal de Ônibus
- Acesso Sul – Av. Alcântara Machado
- Bresser-MoocaAcesso Sul – Rua Ipanema
- BrásRua Domingos Paiva – Term. Intermunicipal
- Pedro IIAcesso Leste – Rua da Figueira
- Acesso Oeste – Av. do Estado – Expresso Tiradentes
- SéAcesso Norte – Praça da Sé / Rua Direita
- AnhangabaúRua Formosa – Terminal Bandeira
- Rua Cel. Xavier de Toledo – Shopping Light
- Ladeira da Memória
- RepúblicaPraça da República
- Avenida Ipiranga – Rua Sete de Abril
- Santa CeciliaAcesso Norte – Rua Ana Cintra
- Acesso Sul – Largo Santa Cecília
- Marechal DeodoroAcesso Norte – Av. General Olympio da Silveira
- Acesso Sul – Rua das Palmeiras com a Rua Dr. Albuquerque Lins
- Palmeiras-Barra FundaAcesso Norte – Rua Jornalista Aloysio Biondi – Rua Bento Teobaldo Ferraz
- Acesso Sul – Av. Mario de Andrade