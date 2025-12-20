Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil Novo sistema funciona, inicialmente, para as linhas 1-Azul e 3-Vermelha

O Metrô de São Paulo passou a operar 24 horas de sábado para domingo. As estações abrem às 4 horas da manhã de sábado e vão direto até a meia-noite de domingo. Mas atenção: não são todas as linhas que funcionam na madrugada.

As linhas que fazem parte do esquema de mobilidade são: 1 - Azul, 2 - Verde e a 3 - Vermelha, operadas pelo Metrô SP. As geridas por empresas privadas, como a Linha 4 - Amarela e a 5 - Lilás, continuam com o horário normal. Já a Linha 15 - Prata, que faria parte da operação, estará fechada entre 0h e 18h para testes dos novos trens e oferece o sistema de ônibus PAESE.

Os trens urbanos da CPTM não funcionam nesse período, e as integrações com o Metrô estarão fechadas durante a madrugada.

Entradas e acessos

Importante: durante a operação especial na noite de sábado para domingo, nem todas as entradas para as estações estarão abertas. Confira aqui os acessos que estarão funcionando:

Linha 1-Azul

TucuruviAcesso Oeste: Av. Dr. Antônio Maria de Laet, 100

Parada InglesaAcesso Leste: Rua Manoel Taveira / Rua Prof. Marcondes Rodrigues

Acesso Oeste: Rua Inglesa / Rua Prof. Marcondes Rodrigues

Jardim São Paulo-Ayrton SennaAcesso Sul: Rua Pedro Madureira

Acesso Norte e Sul: Rua Leôncio de Magalhães

Acesso Norte: Rua Carlos de Laet

SantanaAcesso Oeste: Av. Cruzeiro do Sul (ímpar) / Igreja de Santana

Acesso Leste: Av. Cruzeiro do Sul (par)

Acessos – Terminal de Ônibus

CarandiruAcesso Leste: Av. Cruzeiro Do Sul (par)

Acesso Oeste: Av. Cruzeiro Do Sul (ímpar)

Portuguesa-TietêAcesso Leste: Av. Cruzeiro do Sul (par) / Terminal Rodoviário

Acesso Oeste: Av. Cruzeiro do Sul (ímpar) / Rua Voluntários da Pátria / Av. Santos Dumont

ArmêniaAcesso Sul: Av. Tiradentes / Terminal de Ônibus

Acesso Norte: Av. Cruzeiro do Sul / Av. do Estado / Av. Santos Dumont

TiradentesAcesso Leste: Avenida Tiradentes (par) /Museu de Arte Sacra

Acesso Oeste: Av. Tiradentes (ímpar) / FATEC

LuzAcesso Leste: Av. Prestes Maia, 925

São BentoAcesso Vale: Av. Prestes Maia, 100 / Vale do Anhangabaú

Japão-LiberdadeAcesso Leste: Praça Liberdade / Rua Galvão Bueno

Acesso Oeste: Av. Liberdade

São JoaquimAcesso Leste: Rua São Joaquim / Rua Vergueiro (ímpar)

Acesso Oeste: Rua Vergueiro (par)

Vergueiro-SebraeAcesso Leste: Rua Vergueiro (ímpar) / Praça Santo Agostinho e Rua Apeninos

Acesso Oeste: Rua Vergueiro (par) / Viaduto Beneficência Portuguesa

Vila MarianaAcesso Leste/Sul: Av. Lins de Vasconcelos, 3546

Acesso Oeste/Sul: Rua Domingos de Moraes

Santa CruzAcesso Leste: Rua Domingos de Moraes (ímpar) / Colégio Arquidiocesano

Acesso Oeste: Rua Domingos de Moraes (par) / Shopping / Terminal de Ônibus

Praça Da ÁrvoreAcesso Leste 2: Avenida Jabaquara (ímpar) / Avenida Bosque da Saúde

Acesso Oeste: Avenida Jabaquara (par) / Rua Guaraú

Saúde-UltrafarmaAcesso Leste: Av. Jabaquara (ímpar) / Rua São Sebastião

São JudasAcesso Oeste: Avenida Jabaquara (par) / Igreja São Judas Tadeu

ConceiçãoAcesso Leste: Av. do Café / Av. Eng. Armando Arruda Pereira (ímpar)

Jabaquara-Comitê Paralímpico BrasileiroAcesso Oeste: Terminal Rodoviário

Acesso Sul: Av. Eng. Armando A. Pereira

Linha 2-Verde

Vila PrudenteRua Cavour, 156

Rua Itamumbuca, esquina com Av. Prof. Luiz de Anhaia Melo,1200

TamanduateíAvenida Presidente Wilson

Avenida Guamiranga

SacomãRua Agostinho Gomes com a Rua Greenfield

Rua Agostinho Gomes – esquina com a Rua Greenfield

Rua Bom Pastor – em frente ao Terminal de Ônibus

Alto do IpirangaRua Dr. Gentil de Moura

Rua Visconde de Pirajá

Santos-ImigrantesAv. Dr. Ricardo Jafet, altura 2300 – Lado Ímpar – passando Viaduto Santa Cruz

Av. Dr. Ricardo Jafet – Viaduto Saioá

Chácara KlabinRua Vergueiro, altura 3800 – lado ímpar

Rua Vergueiro, altura 3800 – lado par

Ana RosaR. Vergueiro, 2245

R. Vergueiro, 2225

R. Conselheiro Rodrigues Alves, 10

ParaísoRua Vergueiro, 1465 – esquina com a Rua Eduardo Amaro

Av. Bernardino de Campos com Praça Rodrigues Alves – lado ímpar

Av. Bernardino de Campos, 100 – lado par

BrigadeiroAv. Paulista, 447 com Av. Brigadeiro Luiz Antonio, sentido Jardins

Av. Paulista com Av. Brigadeiro Luiz Antônio, sentido Centro

Trianon-MASPAv. Paulista, alt 1350 – Lado Par

Av. Paulista, 1390 – Rua Pamplona – Lado Par

Av. Paulista, alt 1350 – Lado Ímpar

Av. Paulista, 1390 – Rua Pamplona – Lado Ímpar

ConsolaçãoAv. Paulista, Rua Haddock Lobo – sentido Jardins Centro

Av. Paulista, 2150 – Rua Augusta – sentido Centro

Av. Paulista, 2163 – Rua Augusta – sentido Jardins – Banco do Brasil

Av. Paulista, Rua Haddock Lobo – sentido Jardins – Lojas Riachuelo

ClínicasAv. Dr. Arnaldo sentido V. Madalena

Av. Dr. Arnaldo sentido Av. Paulista

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar

S. N. Sra. de Fátima – SumaréAv. Dr. Arnaldo, 1470 – Lado Par

Av. Dr. Arnaldo, 1471 – Lado Ímpar

Vila MadalenaR. Heitor Penteado – Lado Par

R. Heitor Penteado – Terminal Urbano

Linha 3-Vermelha