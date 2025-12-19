Reprodução/Corpo de Bombeiros de São Paulo Toneladas de produtos congelados caem sobre trabalhador

Um operador de empilhadeira ficou ferido após sofrer um acidente dentro da câmara fria de um atacadista localizado no acesso à Rodovia Anhanguera, no quilômetro 25 da região da Jaguara, na Zona Oeste de São Paulo. O caso ocorreu nesta quinta-feira (18) e o momento foi registrado em vídeo por câmeras de segurança do local.

Nas imagens, é possível observar o homem operando a empilhadeira normalmente, até que o veículo se choca contra mercadorias, fazendo com que todas as prateleiras de pallets carregadas de produtos congelados caíssem sobre o trabalhador.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 4h para socorrer a vítima que estava presa na câmara fria do estabelecimento.

N o local havia cerca de 80 toneladas de material congelado, que ao desabar, bloquearam o acesso a 5 metros da porta da câmara. Duas prateleiras de cinco metros dificultaram o resgate. Para deslocar as mercadorias, o Corpo de Bombeiros precisou de auxílio do Grupo de Ações Especiais em Desastres (GAED).





Por volta das 4h12 da manhã as equipes conseguiram localizar o homem que estava com os membros inferiores presos pelos materiais congelados. Às 4h34 os Bombeiros tiveram acesso à vítima, que foi encaminhada ao Hospital das Clínicas com luxação no tornozelo e possível fratura de escápula direita.