Um operador de empilhadeira ficou ferido após sofrer um acidente dentro da câmara fria de um atacadista localizado no acesso à Rodovia Anhanguera, no quilômetro 25 da região da Jaguara, na Zona Oeste de São Paulo. O caso ocorreu nesta quinta-feira (18) e o momento foi registrado em vídeo por câmeras de segurança do local.
Nas imagens, é possível observar o homem operando a empilhadeira normalmente, até que o veículo se choca contra mercadorias, fazendo com que todas as prateleiras de pallets carregadas de produtos congelados caíssem sobre o trabalhador.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas por volta das 4h para socorrer a vítima que estava presa na câmara fria do estabelecimento.
N o local havia cerca de 80 toneladas de material congelado, que ao desabar, bloquearam o acesso a 5 metros da porta da câmara. Duas prateleiras de cinco metros dificultaram o resgate. Para deslocar as mercadorias, o Corpo de Bombeiros precisou de auxílio do Grupo de Ações Especiais em Desastres (GAED).
Por volta das 4h12 da manhã as equipes conseguiram localizar o homem que estava com os membros inferiores presos pelos materiais congelados. Às 4h34 os Bombeiros tiveram acesso à vítima, que foi encaminhada ao Hospital das Clínicas com luxação no tornozelo e possível fratura de escápula direita.