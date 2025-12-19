Reprodução/RecordTV Suzane von Richthofen

Suzane von Richthofen foi flagrada curtido a Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo, na última quinta-feira (18). Suzane cumpre o restante da pena, de 39 anos e seis meses de prisão, em regime aberto após progressão concedida pela Justiça paulista.

As fotos na praia foram divulgadas pelo perfil Crimes Brasil - Tremembé, no Instagram. Nas imagens, a ex-detenta aparece fazendo compras com a família e em uma barraca de milho na praia.

Internautas reagem

Na publicação, que reúne mais de 700 comentários, internautas reagiram ao passeio. "Eu entendo que o propósito é a ressocialização. Mas, como confiar em alguém que matou os pais", escreveu uma seguidora.

"Ela na praia com a nova família e o Adreas [irmão] em um sítio praticamente abandonado, sem energia, com roupas velhas...Andreas está enterrado vivo, não tem vida", comentou outra internauta.



