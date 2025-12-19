Suzane von Richthofen
Reprodução/RecordTV
Suzane von Richthofen

 Suzane von Richthofen foi flagrada curtido a Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo, na última quinta-feira (18). Suzane cumpre o restante da pena, de 39 anos e seis meses de prisão, em regime aberto após progressão concedida pela Justiça paulista.

Veja também:  Mãe e casada: saiba como está Suzane von Richthofen hoje em dia

As fotos na praia foram divulgadas pelo perfil Crimes Brasil - Tremembé, no Instagram. Nas imagens, a ex-detenta aparece fazendo compras com a família e em uma barraca de milho na praia.

Suzane na praia
Reprodução/Instagram
Suzane na praia


Internautas reagem

Na publicação, que reúne mais de 700 comentários, internautas reagiram ao passeio. "Eu entendo que o propósito é a ressocialização. Mas, como confiar em alguém que matou os pais", escreveu uma seguidora.

Suzane fazendo compras
Reprodução/Instagram
Suzane fazendo compras


"Ela na praia com a nova família e o Adreas [irmão] em um sítio praticamente abandonado, sem energia, com roupas velhas...Andreas está enterrado vivo, não tem vida", comentou outra internauta.


    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-12-19/suzane-von-richthofen-e-vista-curtindo-praia-em-sao-paulo.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes