Reprodução/Rede X O homem, que não teve a identidade revelada, não foi preso até o momento

Um mulher, de 28 anos, foi agredida com socos e tapas pelo ex-marido dentro do próprio salão, localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (PE), na noite da última quarta-feira (17). A violência foi registrada por câmeras do estabelecimento.

Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco, enviadas ao Portal iG, o caso é investigado pela Delegacia da Mulher de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.

Ainda segundo a corporação, a ocorrência foi registrada como lesão corporal por violência doméstica ou familiar, ameaça por violência doméstica ou familiar e dano por violência doméstica ou familiar.

O que aconteceu

Na ocasião, o suspeito teria ido ao local de trabalho da vítima para tentar reatar a relação. Após uma discussão, ele começou os ataque a ex-esposa. O homem chegou a quebrar o celular da vítima e depredou a recepção do salão.

A reportagem questionou a Polícia Civil de Pernambuco sobre a prisão do suspeito. Contudo, a corporação se limitou a dizer que "as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido".

Casos de feminicídio no Brasil

De janeiro até setembro de 2025, o Brasil contabilizou 1075 casos de feminicídio, conforme levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Desse total, 67 foi no estado de Pernambuco.

Somente no primeiro semestre deste ano, o país registrou 718 ocorrências, segundo dados do Mapa Nacional da Violência, levantados pelo Observatório da Mulher Contra a Violência, do Senado Federal.

Canais oficiais de denúncia

Central de Atendimento à Mulher: 180;

WhatsApp do Ligue 180 – (61) 99610-0180;

Disque Denúncia 181;

Polícia Militar: 190

Zap Delas (Senado Federal): (61) 98309-0025

Ouvidoria da Mulher (CNMP): Canal do Conselho Nacional do Ministério Público;

Delegacias da Mulher















