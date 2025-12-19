O homem, que não teve a identidade revelada, não foi preso até o momento
Reprodução/Rede X
O homem, que não teve a identidade revelada, não foi preso até o momento

Um mulher, de 28 anos, foi agredida com socos e tapas pelo ex-marido dentro do próprio salão, localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (PE), na noite da última quarta-feira (17). A violência foi registrada por câmeras do estabelecimento. 

Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco, enviadas ao Portal iG, o caso é investigado pela  Delegacia da Mulher de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana. 

Ainda segundo a corporação, a ocorrência foi registrada como  lesão corporal por violência doméstica ou familiar, ameaça por violência doméstica ou familiar e dano por violência doméstica ou familiar.

O que aconteceu

Na ocasião, o suspeito teria ido ao local de trabalho da vítima para tentar reatar a relação. Após uma discussão, ele começou os ataque a ex-esposa. O homem chegou a quebrar o celular da vítima e depredou a recepção do salão. 

A reportagem questionou a Polícia Civil de Pernambuco sobre a prisão do suspeito. Contudo, a corporação se limitou a dizer que "as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido". 

Casos de feminicídio no Brasil

De janeiro até setembro de 2025, o Brasil contabilizou  1075 casos de feminicídio, conforme levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Desse total, 67 foi no estado de Pernambuco.

Somente no  primeiro semestre deste ano, o país registrou  718 ocorrências, segundo dados do Mapa Nacional da Violência, levantados pelo Observatório da Mulher Contra a Violência, do Senado Federal.

Canais oficiais de denúncia

  • Central de Atendimento à Mulher: 180;
  • WhatsApp do Ligue 180 – (61) 99610-0180;
  • Disque Denúncia 181;
  • Polícia Militar: 190
  • Zap Delas (Senado Federal): (61) 98309-0025
  • Ouvidoria da Mulher (CNMP): Canal do Conselho Nacional do Ministério Público;
  • Delegacias da Mulher





    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-12-19/mulher-e-agredida-com-socos-e-tapas-pelo-ex-dentro-do-proprio-salao-de-beleza.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes