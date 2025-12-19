Um mulher, de 28 anos, foi agredida com socos e tapas pelo ex-marido dentro do próprio salão, localizado no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (PE), na noite da última quarta-feira (17). A violência foi registrada por câmeras do estabelecimento.
Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco, enviadas ao Portal iG, o caso é investigado pela Delegacia da Mulher de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana.
Ainda segundo a corporação, a ocorrência foi registrada como lesão corporal por violência doméstica ou familiar, ameaça por violência doméstica ou familiar e dano por violência doméstica ou familiar.
O que aconteceu
Na ocasião, o suspeito teria ido ao local de trabalho da vítima para tentar reatar a relação. Após uma discussão, ele começou os ataque a ex-esposa. O homem chegou a quebrar o celular da vítima e depredou a recepção do salão.
A reportagem questionou a Polícia Civil de Pernambuco sobre a prisão do suspeito. Contudo, a corporação se limitou a dizer que "as diligências seguem até o esclarecimento do ocorrido".
Casos de feminicídio no Brasil
De janeiro até setembro de 2025, o Brasil contabilizou 1075 casos de feminicídio, conforme levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Desse total, 67 foi no estado de Pernambuco.
Somente no primeiro semestre deste ano, o país registrou 718 ocorrências, segundo dados do Mapa Nacional da Violência, levantados pelo Observatório da Mulher Contra a Violência, do Senado Federal.
Canais oficiais de denúncia
- Central de Atendimento à Mulher: 180;
- WhatsApp do Ligue 180 – (61) 99610-0180;
- Disque Denúncia 181;
- Polícia Militar: 190
- Zap Delas (Senado Federal): (61) 98309-0025
- Ouvidoria da Mulher (CNMP): Canal do Conselho Nacional do Ministério Público;
- Delegacias da Mulher