A vítima, de 32 anos, foi atacada e morta na casa onde morava com os filhos
A vítima, de 32 anos, foi atacada e morta na casa onde morava com os filhos

Uma mulher, de 32 anos, foi morta a facadas pelos ex-companheiro, na última terça-feira (9), no bairro de Cajueiro Seco, no Município de Jaboatão dos Guararapes (PE), no Grande Recife. A vítima estava em casa na companhia dos filhos quando atacada e morta pelo suspeito. 

Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco, enviadas ao Portal iG, a Equipe de Força Tarefa de Homcídios Metropoliana Sul autuou um homem de 34 anos, na terça-feira (9), pelo crime de feminicídio contra uma mulher de 32 anos, com perfuração de arma branca

O autor do crime, ainda conforme a corporação, foi encaminhado para a Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Zona Oeste do Recife, para os "procedimentos cabíveis e, em seguida, ficou à disposição da Justiça", finaliza a nota. 

Em 9 meses, o Brasil contabilizou 1075 casos de feminicídio

De janeiro até setembro de 2025, o Brasil contabilizou  1075 casos de feminicídio, conforme levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Somente no  primeiro semestre deste ano, o país registrou  718 ocorrências, segundo dados do Mapa Nacional da Violência, levantados pelo Observatório da Mulher Contra a Violência, do Senado Federal.

Onde denunciar

  • Central de Atendimento à Mulher: 180;
  • WhatsApp do Ligue 180 – (61) 99610-0180;
  • Disque Denúncia 181;
  • Polícia Militar: 190
  • Zap Delas (Senado Federal): (61) 98309-0025
  • Ouvidoria da Mulher (CNMP): Canal do Conselho Nacional do Ministério Público;
  • Delegacias da Mulher



