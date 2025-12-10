Uma mulher, de 32 anos, foi morta a facadas pelos ex-companheiro, na última terça-feira (9), no bairro de Cajueiro Seco, no Município de Jaboatão dos Guararapes (PE), no Grande Recife. A vítima estava em casa na companhia dos filhos quando atacada e morta pelo suspeito.
Segundo informações da Polícia Civil de Pernambuco, enviadas ao Portal iG, a Equipe de Força Tarefa de Homcídios Metropoliana Sul autuou um homem de 34 anos, na terça-feira (9), pelo crime de feminicídio contra uma mulher de 32 anos, com perfuração de arma branca.
O autor do crime, ainda conforme a corporação, foi encaminhado para a Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Zona Oeste do Recife, para os "procedimentos cabíveis e, em seguida, ficou à disposição da Justiça", finaliza a nota.
Em 9 meses, o Brasil contabilizou 1075 casos de feminicídio
De janeiro até setembro de 2025, o Brasil contabilizou 1075 casos de feminicídio, conforme levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Somente no primeiro semestre deste ano, o país registrou 718 ocorrências, segundo dados do Mapa Nacional da Violência, levantados pelo Observatório da Mulher Contra a Violência, do Senado Federal.
Onde denunciar
- Central de Atendimento à Mulher: 180;
- WhatsApp do Ligue 180 – (61) 99610-0180;
- Disque Denúncia 181;
- Polícia Militar: 190
- Zap Delas (Senado Federal): (61) 98309-0025
- Ouvidoria da Mulher (CNMP): Canal do Conselho Nacional do Ministério Público;
- Delegacias da Mulher