Arquivo EBC Frente fria poderá causar transtornos no Rio de Janeiro

A chegada de uma frente fria pela costa do Sudeste, a partir desta terça-feira (16), volta a deixar o tempo instável e coloca estados como São Paulo e Rio de Janeiro em atenção redobrada para temporais. De acordo com o ClimaTempo, a expectativa é de chuva frequente e volumes elevados, principalmente nas áreas próximas do litoral, o que aumenta o risco de alagamentos e outros transtornos.



Em São Paulo, a chuva deve se intensificar ao longo da terça-feira e seguir durante a madrugada de quarta (17). O cenário mais preocupante envolve o litoral paulista, a Grande São Paulo e o leste do estado, onde a chuva pode ser persistente e causar enxurradas, alagamentos e elevação rápida de córregos. No interior, também há previsão de pancadas moderadas a fortes, embora com menor duração em comparação às áreas litorâneas.



Na quarta-feira, a instabilidade perde força em território paulista. A entrada de uma massa de ar mais frio, ainda que fraca, deve provocar queda nas temperaturas, principalmente no leste do estado e no litoral, trazendo alívio ao calor registrado nos últimos dias, sobretudo no interior.



Entre a noite de terça e a quarta-feira, a frente fria avança sobre o Rio de Janeiro e reforça a instabilidade em todo o estado. Há previsão de chuva significativa, com risco de alagamentos e deslizamentos, especialmente na Região Serrana. Na capital fluminense, os acumulados podem ultrapassar 60 milímetros ao longo da quarta-feira, elevando o potencial de impactos em áreas urbanas.



O sistema também influencia o tempo em Minas Gerais. Regiões do sul do estado e da Zona da Mata devem registrar chuva de moderada a forte intensidade, com possibilidade de rajadas de vento e descargas elétricas. Outras áreas do interior mineiro seguem sob instabilidade, mas com volumes mais baixos em relação às regiões próximas ao litoral.

