Um menino de dois anos morreu após ser atacado por um pit bull na ilha de Zante, na Grécia. Segundo a imprensa local, o incidente ocorreu logo depois que a criança voltou de compras com o pai e a mãe, que é britânica. O garoto teria entrado na área do terreno onde o cão era mantido quando o animal o atacou, mordendo seu rosto e cabeça.

A criança foi levada ao Hospital Geral de Zakynthos, onde recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. A mãe também está sendo tratada em razão do choque emocional. Os pais foram detidos para prestar esclarecimentos, procedimento considerado padrão pelas autoridades gregas.

De acordo com vizinhos e autoridades, o cão seria um animal abandonado que a família havia acolhido cerca de dois meses antes, próximo à casa em Agios Leontas. O pit bull era mantido no quintal, embora ainda não esteja claro se o ataque ocorreu na área externa ou dentro de um dos cômodos da residência. Testemunhas relataram que o casal tentou retirar o animal de cima do filho.

Em entrevista à TV estatal, Michalis Giannakos, presidente do sindicato nacional dos trabalhadores de hospitais públicos, afirmou que os profissionais ficaram impactados pela gravidade dos ferimentos:
“Os colegas me disseram que nunca tinham visto algo parecido, com mordidas fatais no pescoço, na cabeça e no crânio.”

Ele acrescentou que os socorristas “fizeram um enorme esforço” no trajeto até o hospital, sem sucesso.

O prefeito de Zakynthos, Giorgos Stasinopoulos, informou à emissora ERT que o cão está sob custódia em um abrigo por ordem judicial. O animal será avaliado por um veterinário e, posteriormente, uma comissão de cinco especialistas de Patras decidirá se ele deve ser sacrificado ou permanecer em um centro de acolhimento.

