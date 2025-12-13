Reprodução Apresentador policial entra na lista vermelha do MJSP

O influenciador digital e cantor Francisco Gleiton Martins de Oliveira, de 44 anos, conhecido publicamente como Cleytton Rasec, passou a figurar entre os nomes da chamada “lista vermelha” do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). O roraimense, que já comandou um programa policial em uma emissora local de Boa Vista, é considerado um dos foragidos mais perigosos do país.

Cleytton foi condenado a 32 anos e 11 meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável. A sentença também levou em conta circunstâncias agravantes, como a proximidade dele com a vítima, um adolescente de 14 anos, a participação de outra pessoa nos abusos e o envolvimento com produção e armazenamento de material de pornografia infantil.

Apesar de o mandado de prisão ter sido expedido em 8 de outubro deste ano, o condenado nunca chegou a ser detido ao longo do processo judicial e segue foragido das autoridades.





O nome de Cleytton Rasec integra o Projeto Captura, iniciativa do MJSP que reúne fotos e informações de 216 pessoas procuradas em todo o Brasil, apenas três delas mulheres.

A seleção dos alvos leva em consideração critérios como a gravidade dos crimes cometidos e o impacto da prisão para o enfrentamento e a desarticulação de atividades criminosas.