Um acidente entre duas carretas, na manhã desta terça-feira (9), provocou a interdição da BR-116, no Km 98 da Rodovia Presidente Dutra, em Pindamonhangaba, sentido Rio de Janeiro.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um dos veículos  articulou em "L" e gerou congestionamento de 12 km de extensão por volta das 7h20 de hoje. 

Ao Portal iG, o Centro de Controle Operacional, da Concessionária RioSP, informou que foi acionado para a ocorrência por volta das 6h03. De acordo com CCR, houve uma vítima leve. Contudo, a pessoa recusou atendimento mediante assinatura de termo. 

Ainda conforme o órgão, no momento, a pista segue interditada para remoção da carreta e o tráfego está fluindo pelo acostamento. "Há registro de 8km de lentidão", informou à reportagem.

