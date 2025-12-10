Foto Lula Marques/Agência Brasil Reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara

16h52 - Os deputados da CCJ votaram e aprovaram o parecer de Claudio Cajado, favorável à cassação do mandato da deputada Carla Zambelli. A discussão segue para Plenário.

16h43 - O deputado Claudio Cajado (PP) lê seu parecer com o resultado da votação na CCJ, que derrubou o relatório de Diego Garcia.

No texto, Cajado destacou que Carla Zambelli está detida, na Itália, após ser condenada em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), a 10 anos de prisão em regime fechado, o que gera total incompatibilidade com o exercício de seu mandato.

16h23 - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara rejeitou o parecer do relator, o deputado Diego Garcia (Republicanos), contrário à cassação do mandato da deputada Carla Zambelli.

No relatório, o deputado alegou que não havia provas de que a parlamentar foi a mentora da invasão feita pelo hacker Walter Delgatti Neto ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A maioria dos deputados da Comissão discordou e a decisão agora vai ao Plenário.

16h03 - Antes do início da sessão desta quarta-feira (10), que vai discutir os processos de cassação do deputado Glauber Braga (PSol) e da deputada Carla Zambelli (PL), a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara está apreciando o parecer do relator, deputado Diego Garcia (Republicanos), que é contrário à cassação do mandato de Zambelli, em contraponto à ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Contexto

O primeiro item da sessão desta quarta-feira, conforme divulgado pela Câmara, é a representação (REP 5/24) de autoria do Partido Novo contra o deputado Glauber Braga, protocolada em abril de 2024, por alegação de quebra de decoro parlamentar.



Glauber é acusado de quebra de decoro por expulsar da Câmara, a chutes e empurrões, o influenciador Gabriel Costenaro, integrante do Movimento Brasil Livre (MBL), em 16 de abril de 2024.



Segundo justificativa do parlamentar, a confusão com o influenciador foi uma reação a insinuações que Costenaro teria feito sobre Saudade Braga, sua mãe e ex-prefeita de Nova Friburgo (RJ). Ela estava doente e faleceu 22 dias depois do ocorrido.

A Comissão de Ética aprovou o pedido de cassação de Glauber no dia 9 de abril. Na ocasião, em protesto, o deputado decidiu acampar na Câmara e iniciou uma greve de fome, que só encerrou depois de 9 dias.

O deputado acusou em diferentes sessões do Conselho que o relatório foi “comprado” por Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Câmara.



Nesta terça-feira (9), Glauber se envolveu em outra polêmica, quando, em protesto pela inclusão na pauta de seu processo de cassação, ocupou a mesa diretora da Casa e foi retirado à força, por policiais legislativos.

Carla Zambelli



Também será votada nesta quarta a representação (REP 2/25) contra a deputada Carla Zambelli (PL-SP), apresentada pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, em razão de condenação criminal transitada em julgado.



A parlamentar foi condenado duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste ano e, em ambas oportunidades, os ministros determinaram a sua cassação.



Em junho, a Corte a condenou a 10 anos de prisão e à perda do mandato por envolvimento na invasão feita pelo hacker Walter Delgatti Neto ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Este é o caso em análise na CCJ.



Dois meses depois, ela foi condenada pelo STF a 5 anos e 3 meses de prisão e perda do mandato por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal no episódio em que perseguiu um homem negro, em São Paulo, com arma em punho na véspera do segundo turno das eleições de 2022.



A cassação de Zambelli é relatada pelo deputado Diego Garcia (Republicanos), que apresentou parecer contra a perda de mandato da deputada em contraponto à ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes.



Carla Zambelli está presa na Itália, para onde fugiu após a condenação no caso da invasão dos sistemas do CNJ.





Com nome na lista da Interpol, ela foi presa em Roma, em julho, e agora enfrenta um processo de extradição, interrompido temporariamente até que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, responda alguns questionamentos feitos pela Justiça italiana a respeito do sistema prisional brasileiro.



O julgamento deverá ser retomado em 18 de dezembro. O Ministério Público italiano já deu parecer favorável à extradição.

