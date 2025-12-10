Divulgação/Federação Israelita do Estado de São Paulo Sobrevivente do Holocausto e conhecida por protagonizar a campanha “Diga Não ao Antissemitismo”

A Federação Israelita do Estado de São Paulo e o Memorial do Holocausto lançaram, nesta quarta-feira (10), uma série documental que reúne depoimentos de sobreviventes do Holocausto.

Chamada de “O que eles viveram”, a série é composta por oito episódios, que já estão disponíveis no YouTube e nos principais tocadores de podcast.

A produção tem o objetivo de preservar a memória e conscientizar as novas gerações sobre os impactos da perseguição nazista.

O primeiro episódio apresenta a história de Ariella Pardo Segre, sobrevivente do Holocausto e que protagonizou a campanha “Diga Não ao Antissemitismo”, iniciativa da Federação e do Memorial que alcançou mais de seis milhões de visualizações.

Nascida em 1940, na Itália, Ariella relembra a fuga da família em 1943, após o alerta sobre a aproximação da Gestapo, a polícia secreta nazista, e a travessia dos Alpes rumo à Suíça, marcada pelo frio, pelo medo e por situações extremas.

No pós-guerra, Ariella retornou à Itália e, anos depois, construiu sua vida no Brasil. A série também reforça o trabalho do Memorial do Holocausto de São Paulo, espaço dedicado à preservação da memória das seis milhões de vítimas judias e de outros grupos perseguidos pelo regime nazista. A visitação é gratuita e realizada mediante agendamento.

A Fisesp, que reúne mais de 60 entidades federadas, atua em diversas áreas da comunidade judaica paulista e desenvolve projetos nas áreas social, cultural e educacional.

Com a série, as instituições reforçam o compromisso com a memória, a educação e o enfrentamento ao antissemitismo. O episódio de estreia já está disponível no YouTube e nas plataformas de áudio.