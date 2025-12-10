O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, decidiu nesta quarta-feira (10) suspender o trecho de sua decisão que restringia à Procuradoria-Geral da República (PGR) a possibilidade de apresentação de pedidos de impeachment contra integrantes da Suprema Corte.
Dessa forma, fica valendo a regra atualmente prevista em lei, ou seja, qualquer cidadão pode apresentar pedidos de impeachment de ministros do STF, que serão analisados pelo Senado.
O caso estava previsto para ser analisado no plenário virtual do Supremo a partir da próxima sexta-feira (12). No mesmo despacho, Gilmar retirou o caso da pauta do STF a análise e a questão agora será levada ao plenário presencial, em 2026.
Mendes acatou parcialmente o pedido da Advocacia do Senado para que a decisão seja suspensa ao menos até que o Congresso vote uma atualização da Lei do Impeachment.
Na decisão, o ministro justifica que o Senado retomou o debate sobre a atualização da Lei do Impeachment, argumentando que ao encaminhar as discussões sobre o PL 1.388/2023, de autoria do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a Casa abriu o diálogo institucional com o STF.
“Entendo que o profícuo debate legislativo em curso evidencia a possibilidade de acolhimento parcial das demandas formuladas pelo Senado Federal. No âmbito do Parlamento, a questão relativa à legitimidade para a apresentação de denúncia por prática de crime de responsabilidade por membros do Poder Judiciário ganhou, após a decisão que proferi, contornos próprios, merecendo exame cuidadoso e aprofundado pelos membros do Congresso Nacional”, disse Gilmar Mendes.
Quórum para votação
No entanto, a parte da decisão que trata do quórum para votação do impeachment no Senado foi mantida pelo ministro.
Nesse trecho, Mendes disse que o quórum deve ser de dois terços, e não de maioria simples.
Anteriormente, apenas 21 senadores poderiam abrir processo contra ministros do STF, número inferior ao exigido para aprovar a indicação de um ministro para a Corte, que é de 41 senadores.
O Senado também havia solicitado a retirada dessa parte, mas não conseguiu êxito nessa questão.
Também continua valendo a proibição de que os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo tenham como base a tentativa de responsabilizar ou instaurar processo de impeachment contra magistrados com base apenas no mérito de suas decisões.
"No que diz respeito aos demais tópicos da medida cautelar, entendo ser imprescindível a sua manutenção, não apenas em razão de seus fundamentos específicos, mas sobretudo como instrumento de proteção à independência do Poder Judiciário", declarou.
Polêmica
A primeira decisão de Mendes gerou muita polêmica e críticas de parlamentares, inclusive do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), que disse que a medida usurpava competências do Legislativo.
Na decisão desta quarta, Gilmar Mendes acrescentou que "cooperação entre as instituições, pautada pela prudência, pelo diálogo e pelo respeito às normas constitucionais, reafirma a maturidade do sistema democrático brasileiro e estabelece precedente histórico de condução responsável em matéria de impeachment de Ministros da Suprema Corte".
Mendes também elogiou a análise de pedidos de impeachment conduzidas por Alcolumbre e pelo ex- presidente da Casa, senador Rodrigo Pacheco (PSD).
Só Alcolumbre avaliou 36 denuncias contra integrantes do Supremo.
"Em todas essas oportunidades, sua Excelência, demonstrando elevado espírito público, aguda percepção institucional, prudência e notável coragem cívica, determinou o arquivamento das iniciativas, preservando, com firmeza e responsabilidade, a estabilidade das instituições republicanas e a independência do Poder Judiciário", escreveu o ministro do STF, em sua decisão.