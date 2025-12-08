LULA MARQUES/ AGÊNCIA BRASIL Carla Zambelli, deputada está presa em Roma, desde julho

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu da Justiça italiana uma lista de questionamentos sobre o sistema prisional brasileiro.

Os esclarecimentos fazem parte do processo de extradição da deputada Carla Zambelli (PL).



O julgamento da extradição solicitada pelo governo brasileiro foi suspenso na semana passada e será retomado no dia 18 de dezembro. A suspensão se deu justamente para esperar a resposta do STF.



A Justiça italiana quer saber para qual prisão Zambelli deve ser levada se a extradição for aceita.

Também foram feitos questionamentos sobre a condição dos presídios femininos, se há atos de violência e de intimidação praticados contra detentas e se a polícia penal tem capacidade para manter a ordem nas penitenciárias.



A comunicação oficial foi feita pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça e Moraes tem até o dia 14 para responder.



Prisão na Itália



Carla Zambelli fugiu para a Itália após ser condenada a 10 anos de prisão em julgamento no STF do caso relacionado à invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido em 2023.

Com nome na lista da Interpol, ela foi presa em Roma, em julho.



Por ter dupla cidadania, a deputada Carla Zambelli deixou o Brasil em busca de asilo político.



Segundo as investigações, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes.

O hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.



Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da deputada. O pedido foi oficializado no dia 11 de junho pelo STF.

Em seguida, o pedido foi enviado pelo Itamaraty ao governo italiano. O Ministério Público italiano já deu parecer favorável à extradição.







Na Câmara dos Deputados, Zambelli é alvo de um processo de cassação do mandato.

Leia mais: Adiada votação de parecer sobre mandato de Carla Zambelli

O relator, deputado Diego Garcia (Republicanos), deu parecer contrário à cassação do mandato na semana passada.

Havia previsão de votação do parecer, que acabou sendo adiado. A expectativa é de que o assunto entre na pauta desta semana.