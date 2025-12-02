Reprodução Carla Zambelli está presa na Itália

O deputado Diego Garcia (PL), relator do processo contra a deputada Carla Zambelli (PL) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, apresentou parecer contra a cassação do mandato da parlamentar.

Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por comandar uma invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



A justificativa do relator, que deu uma coletiva à imprensa nesta terça-feira (2) para falar sobre sua decisão, é que não há provas de que Zambelli ordenou a invasão ao CNJ.



“Analisei toda a ação e todos os documentos no qual tive acesso e o que encontrei foram suspeitas, mas não há certeza de que a deputada tenha ordenado as invasões”, afirmou o relator.



Por ter sido condenada criminalmente em decisões definitivas no STF, a Câmara precisa dar aval à perda do mandato.



Para isso, o parecer de relator precisa ser votado pelos membros da CCJ, que podem aceitar ou rejeitar o texto. Essa votação pode ocorrer ainda nesta terça-feira (2).



Após a análise da Comissão, o caso será submetido ao Plenário e serão necessários, pelo menos, 257 votos para que a deputada seja cassada.



Presa na Itália

Carla Zambelli, que está presa em Roma, na Itália, desde julho, participou remotamente, em setembro, de uma audiência sobre o caso na CCJ.



A deputada trocou acusações com o hacker Walter Delgatti, que também foi condenado com ela pelo STF.







Zambelli fugiu para a Itália antes da condenação no STF se tornar definitiva e acabou entrando para a lista de procurados da Interpol.



A extradição da deputada para o Brasil é analisada pela Justiça italiana, que marcou nova audiência para esta quinta-feira (4).



Em outubro, o Ministério Público da Itália deu parecer favorável à sua extradição para o Brasil.

