Reprodução Carro encontrado com marcas de tiros na Avenida Brasil

Um homem e uma mulher foram mortos após terem o carro fuzilado na noite desta segunda-feira (08) na Avenida Brasil, na altura de Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Um bebê que também estava no veículo ficou ferido e foi socorrido por uma unidade de saúde. O caso foi confirmado pelo Portal iG junto à Polícia Civil do estado (PCERJ).

O veículo foi encontrado em um canteiro da via, com várias marcas de tiro, pelo Corpo de Bombeiros já na madrugada de terça (09).

Casal encontrado morto

A PCERJ informou ao Portal iG que o homem foi identificado como Yuri Garcez Honorato e que ainda não se sabe a identidade da mulher. Os dois foram encontrados sem vida no local.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga as mortes. As diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.





Segundo a TV Globo, o bebê foi socorrido inicialmente por motoristas que passavam no local e depois foi levado para o Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, bairro da Zona Oeste carioca. Ainda não se sabe o estado de saúde da criança.

O Portal iG tenta contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para mais informações.