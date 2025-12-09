Divulgação/PF Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) eliminou seis candidatos do concurso da corporação por suspeita de fraude na última terça-feira (8). Segundo a PF, os participantes já foram informados pela banca organizadora do certame, que está em andamento, a Cebraspe.

Contudo, os investigados podem recorrer da decisão até esta quarta-feira (10).

A eliminação ocorre após os desdobramentos da Operação Chiado, deflagrada em 25 de novembro. A ação tem o objetivo de desarticular esquema de fraudes em concursos públicos.

"A decisão foi tomada em estrita observância às normas previstas no edital e em conformidade com as medidas administrativas da instituição voltadas ao combate de irregularidades em processos seletivos", diz trecho da nota da Polícia Federal.

Operação Chiado

Durante a Operação Chiado, no final de novembro, a PF cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas.

À época, foram apreendidos itens como baterias para equipamentos eletrônicos, adesivos de pele e eletródos adesivos.

Divulgação/PF Material apreendido durante a Operação Chiado





"A PF reforça que acompanha e monitora permanentemente todas as fases de seus concursos, com o propósito de garantir igualdade de condições, lisura e total transparência para todos os candidatos", salienta a corporação.











