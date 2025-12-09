Unsplash O alerta de tempestade é válido até às 23h59 de hoje

Cerca de 404 cidades do Rio Grande do Sul têm previsão de tempestade, com risco de ventos superiores a 100km/h e queda de granizo, nesta terça-feira (9). O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e é válido até às 23h59 de hoje.

Entre os municípios com alerta estão: Alegrete, Arroio do Tigre, Bagé, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Cruzeiro do Sul, Dom Feliciano, Farroupilha, Garibaldi, Lajeado, entre outros.

Ainda segundo o Inmet, há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e transtornos de mobilidade. Além do Rio Grande do Sul, o instituto alerta para temporais nos estados de Santa Catarina e Paraná.

Ciclone intenso

Também nesta terça-feira (9), conforme a MetSul Meteorologia, um ciclone intenso se forma no Rio Grande do Sul, o que provoca chuva generalizada no estado e em muitos pontos do Sul do país. Além disso, há previsão de pancadas em várias áreas do Centro-Oeste e do Sudeste.

Ainda de acordo com a MetSul, da tarde para a noite de hoje, o centro do ciclone se desloca rumo a Leste e no final do dia deve se dirigir a Lagoa dos Patos, no Leste gaúcho, com pressão inferior.











