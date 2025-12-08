Foto: Reprodução Presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) decide, nesta segunda-feira (8), sobre a manutenção ou não da prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União).

Por volta das 11h, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) deve se reunir para elaborar o Projeto de Resolução sobre o caso. Após isso, o texto deve seguir para votação no Plenário, a partir das 15h. Para que a prisão seja revogada são necessários, no mínimo, 36 votos.

Na última quinta-feira (4), o presidente em exercício, Guilherme Delaroli (PL), assinou a convocação extraordinária de sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A prisão

No dia 3 de dezembro, Rodrigo Bacellar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), foi preso, preventivamente, pela Policia Federal (PF) durante a Operação Unha e Carne.

Bacellar é suspeito de vazamento de informações sigilosas da Operação Zargun, que resultou na prisão do deputado TH Joias em setembro deste ano.

Além disso, a PF investiga o parlamentar por obstrução de justiça ao alertar TH Joias sobre a operação policial, com base em análise de seu celular que registrou contato na véspera da Zargun, orientando a destruição de provas.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), expediu o mandado e destacou "fortes indícios" de participação em organização criminosa, com influência no Poder Executivo estadual para interferir em investigações contra facções.

À época, foram cumpridas buscas na residência de Rodrigo Bacellar, gabinete na Alerj e apreendidos R$ 90 mil em seu carro. Ademais, foi decretado o afastamento da presidência da Alerj.







