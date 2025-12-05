Divulgação A primeira parcela foi paga também de forma antecipada

A segunda parcela do décimo terceiro salário será paga antecipadamente em 2025. A gratificação deve ser depositada para os trabalhadores até 20 de dezembro. Contudo, a data é um sábado, dia não considerado útil. Logo, o restante do valor deve ser pago no dia 19, que é uma sexta-feira.

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), cerca de 95,3 milhões de brasileiros serão favorecidos com rendimento adicional, em média, de R$ 3.512, conforme as estimativas do órgão.

Quem deve receber o 13º

Estão aptos a receber o 13º salário, trabalhadores com carteira assinada pelo regime CLT. O valor é proporcional ao tempo trabalhado. Estagiários, autônomos, prestadores de serviço, como PJ, e trabalhadores informais não recebem a gratificação.

Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) também recebem o benefício, conhecido como gratificação natalina ou abono anual.



