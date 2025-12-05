Reprodução/Instagram Ocupantes ficaram presos nas ferragens

Dois carros colidiram, na madrugada desta sexta-feira (5), em Carapicuíba (SP). O momento foi registrado por câmeras de segurança e mostra um dos veículos trafegando na contramão.

O carro atingido era ocupado por um casal e duas crianças. Todos sofrerem ferimento e foram encaminhados para unidades de saúde, um dos menores está em estado grave.

Segundo nota da Secretaria de Segurança Pública (SSP), enviada ao Portal iG, o condutor do veículo que trafegava na contramão apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Reprodução/Instagram Segundo informações da SSP, o suspeito apresentava sinais de embriaguez





































Além disso, a pasta afirma que ele foi detido e encaminhado ao 1º DP da cidade, onde o caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.















