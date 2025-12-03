Um grupo formado por três freiras que se recusam a ficar longe das redes sociais está dando o que falar na internet. Esta é uma condição imposta pelo superior das irmãs, para que elas possam continuar vivendo no Mosteiro de Goldenstein, na Áustria. As informações são da agência DW.
- Leia mais notícias sobre freiras: Dança e beatbox de freiras brasileiras impressionam NY Times
O trio formado pelas irmãs Rita, Bernadette e Regina, ficou conhecido em setembro deste ano, após as três fugirem de um lar de idosos para voltar a viver no Mosteiro austríaco, contrariando a determinação da Igreja Católica.
Desde a fuga, as freiras acumularam mais de 240 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilham o cotidiano no mosteiro.
A exposição não agradou a Igreja Católica e o caso foi levado ao Vaticano.
"Estou bem tranquila quanto a isso. Por quê? Eles não podem calar a nossa boca, dizendo assim, do meu jeito", afirmou a irmã Rita.
Em resposta, o trio enviou uma carta ao Vaticano requerendo a demissão do diretor do mosteiro.
"Nós já nos sacrificamos o suficiente nesta vida. Acho que o papa está do nosso lado", disse a irmã Bernadette.