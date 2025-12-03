Reprodução/X Die Tagespost Freiras fujonas se recusam a deixar as redes sociais.

Um grupo formado por três freiras que se recusam a ficar longe das redes sociais está dando o que falar na internet. Esta é uma condição imposta pelo superior das irmãs, para que elas possam continuar vivendo no Mosteiro de Goldenstein, na Áustria. As informações são da agência DW.

Leia mais notícias sobre freiras: Dança e beatbox de freiras brasileiras impressionam NY Times

Irmãs compartilham o cotidiano no mosteiro em que vivem e têm mais de 240 mil seguidores. Proibição foi levada ao Vaticano. pic.twitter.com/BdIDAt2mGE — iG (@iG) December 3, 2025





O trio formado pelas irmãs Rita, Bernadette e Regina, ficou conhecido em setembro deste ano, após as três fugirem de um lar de idosos para voltar a viver no Mosteiro austríaco, contrariando a determinação da Igreja Católica.

Desde a fuga, as freiras acumularam mais de 240 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilham o cotidiano no mosteiro.





A exposição não agradou a Igreja Católica e o caso foi levado ao Vaticano.

"Estou bem tranquila quanto a isso. Por quê? Eles não podem calar a nossa boca, dizendo assim, do meu jeito", afirmou a irmã Rita.

Em resposta, o trio enviou uma carta ao Vaticano requerendo a demissão do diretor do mosteiro.

"Nós já nos sacrificamos o suficiente nesta vida. Acho que o papa está do nosso lado", disse a irmã Bernadette.