Um estudante de 15 anos esfaqueou outro aluno, um professor e uma coordenadora dentro de um colégio particular em Fortaleza nesta terça-feira (2).

De acordo com informações do Portal da Holanda, o ataque começou no banheiro da unidade escolar, onde a vítima foi surpreendida e golpeada diversas vezes. As outras duas pessoas foram feridas enquanto tentavam impedir as agressões.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ao Portal iG, as vítimas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde. Não há informações sobre o estado de saúde delas.





O suspeito do crime foi conduzido para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi registrado um Ato Infracional Análogo ao crime de tentativa de homicídio doloso - com a intenção de matar - contra ele.

Por meio de nota, o Ministério Público do Ceará lamentou o caso e demonstrou solidariedade aos estudantes, pais e profissionais da unidade de ensino.

O órgão ainda destacou a importância do combate à violência física e psicológica em escolas.

"O Ministério Público reitera a importância das unidades de ensino discutirem o tema, desenvolverem ações de prevenção a casos de bullyng, cyberbullyng e outras expressões de violência e darem o suporte necessário aos discentes, docentes e profissionais da Educação."