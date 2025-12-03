Reprodução Planta Pereskia aculeata, usada em um dos suplementos, é proibida

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ordenou a apreensão e proibiu a venda e distribuição dos suplementos Prosatril e Erenobis, fabricados pela Ms Comércio de Produtos Naturais Ltda.

Segundo a Anvisa, os produtos eram comercializados e anunciados sem registro, notificação ou cadastro do órgão. Além disso, conforme a agência, o Erenobis possui a planta Pereskia aculeata (ora-pro-nóbis) como ingrediente, produto não permitido.

A decisão de proibir a utilização da planta ora-pro-nóbis em suplementos alimentares foi de abril de 2025, devivo a falta de evidências científicas acerca da eficácia e segurança.

Além dos suplementos Prosatril e Erenobis, o Óliver Turbo, da empresa Instituto Oliver Cursos Preparatórios Ltda, foi apreendido. A ação fiscal da Anvisa também proibiu a fabricação, venda, distribuição, importação divulgação e consumo do produto.



















