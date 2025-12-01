Divulgação/Correios A campanha já atendeu 7 milhões de cartinhas

Há 36 anos, a campanha Papai Noel dos Correios recebe cartinhas endereçadas ao Papai Noel.

Os pedidos das crianças podem ser ''adotados'' por outras pessoas. A iniciativa já atendeu 7 milhões de cartinhas.

Como funciona?

Crianças em situação de vulnerabilidade social, estudantes de escolas públicas até o 5º ano do fundamental e de instituições parceiras fazem pedidos. Então, funcionários e pessoas que queiram participar adotam essas cartas.

A regra principal é que as cartinhas sejam escritas a mão, para estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais. No ano passado, foram atendidas 350 mil cartas em todo o Brasil.

A equipe dos Correios avalia e, em seguida, as mensagens ficam disponíveis nas agências participantes e no Blog do Noel, disponível no site dos Correios. Caso queira enviar a mensagem por meio do site, é necessário enviar uma foto da cartinha feita a mão.

Os Correios não distribuem as cartas diretamente nas residências para evitar possíveis fraudes.

Como adotar uma cartinha?

Para adotar uma cartinha, é necessário visitar uma agência dos Correios participante ou acessar a plataforma oficial da campanha, o Blog do Noel. Após escolher uma carta, o padrinho ou madrinha deve entregar o presente embrulhado com a cartinha colada na parte externa do pacote, em uma das agências participantes.

Os Correios solicitam que os padrinhos cadastrem CPF ou CNPJ para controle das adoções. As informações sobre datas, locais e horarios dos pontos de adoção estão disponíveis no Blog do Noel.

Quero enviar uma cartinha, como faço?

As crianças que gostariam participar devem escrever a cartinha. Para cadastramento, é exigido o CPF da criança e o envio pode ser feito diretamente nas agências dos Correios ou no Blog do Noel.

Caso o envio seja através do blog, o participante precisa enviar uma foto ou o documento digitalizado da cartinha feita a mão, com o tamanho máximo de 3Mb. Cada criança pode enviar apenas uma carta para participar.

A equipe de análise não seleciona cartinhas que contenham endereço, telefone ou fotos das crianças, visando preservar a segurança dos remetentes. A identificação ocorre apenas no cadastro e não é informada aos padrinhos.