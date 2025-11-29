Reprodução/Mais Goiás Homem foi preso em flagrante 24 horas após o crime

Um homem foi preso neste sábado (29/11) pela Polícia Militar de Goiânia, menos de 24 horas depois de ser flagrado tocando suas partes íntimas dentro de um ônibus do transporte coletivo da cidade.

De acordo com o portal Mais Goiás, o caso aconteceu na sexta-feira (28/11), no trecho entre a Praça da Bíblia e o bairro Vila Morais, em Goiânia. A vítima, que seguia para a escola, percebeu movimentos estranhos do homem sentado próximo a ela. Ao tentar filmar com o celular, ele expôs os órgãos genitais em sua direção. O suspeito foi localizado no dia seguinte pela Polícia Militar, ainda usando as mesmas roupas do momento do ato, segundo o sargento Edner.

A Guarda Civil Metropolitana de Goiânia informou através de sua conta no Instagram que, após investigação, o autor do crime foi conduzido para a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (DEAEM) e autuado em flagrante por importunação sexual.