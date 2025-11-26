EPR Via Mineira MG: carga especial avança pela BR-040 nesta quarta (26)

A segunda etapa do transporte de uma carga especial pela BR-040 avançou até Congonhas e foi finalizada às 0h48 desta quarta-feira (26), segundo informou a EPR Via Mineira. A operação, considerada de alta complexidade, saiu de Nova Lima e percorreu os municípios de Itabirito e Ouro Preto, até estacionar no km 607, onde permanece aguardando nova autorização para seguir viagem.

O deslocamento ocorre com acompanhamento técnico da concessionária e escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Por conta do porte e das restrições da carga, a movimentação é feita de forma gradual e prioritariamente no período noturno, a fim de reduzir o impacto no trânsito.

A próxima etapa está prevista para esta quarta-feira (26), a partir das 20h, com avanço até o km 640, no Posto Trevão, em Conselheiro Lafaiete.

O coordenador de tráfego da EPR Via Mineira, Luiz Ricardo Rodrigues, destacou que o processo exige análises constantes das condições da pista, do tempo e das operações em andamento.

“É uma operação de alta complexidade, realizada de forma progressiva, com acompanhamento permanente das nossas equipes e da PRF. Trabalhamos atentos às condições da pista e do tempo para garantir convivência segura no trânsito. A continuidade até o km 774, em Juiz de Fora, dependerá do bom andamento desta etapa e da manutenção de condições favoráveis”, afirmou.





A expectativa é que a movimentação prossiga na sexta-feira (28), entre os quilômetros 640 e 773, trecho final sob responsabilidade da concessionária, no período das 9h às 17h. Como se trata de uma operação especial, o cronograma ainda pode sofrer alterações devido às condições climáticas e operacionais.

Motoristas podem acompanhar a situação do tráfego em tempo real pelo telefone 0800 003 1040, disponível 24 horas, ou pelo WhatsApp da EPR Via Mineira.