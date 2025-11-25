CCR RioSP Carga especial inicia novo trajeto pela Dutra nesta terça (25)

A Motiva - CCR RioSP informou que um novo deslocamento de carga especial está programado para a noite desta terça-feira (25), a partir das 23h, na Via Dutra (BR-116). O trajeto terá início em Guarulhos e seguirá até a praça de pedágio de Arujá, onde o conjunto permanecerá estacionado, sob monitoramento, até a próxima etapa, ainda sem data definida.

Segundo a concessionária, a operação integra uma logística de grande porte e alta complexidade. O equipamento transportado, um transformador que faz parte de uma operação logística internacional, segue montado em um conjunto com 59 eixos, totalizando 135 metros de comprimento, 6 metros de largura e mais de 800 toneladas.

Divulgação Trecho da BR-116 entre o Rio e SP





Mais de 50 profissionais participam da ação, incluindo equipes de Operações, Engenharia e Tráfego da RioSP, além de representantes da transportadora responsável, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP).





Todo o percurso é acompanhado em tempo real pelas câmeras do Centro de Controle Operacional (CCO), que monitora 24 horas as condições da rodovia e o andamento da atividade.

A concessionária destaca que o planejamento foi elaborado para garantir segurança viária e reduzir ao máximo os impactos no tráfego da Dutra. Em caso de chuva, o deslocamento poderá ser adiado ou sofrer alterações.