Divulgação Penitenciária de Marília

Um incêndio atingiu, na tarde da última terça-feira (25), o setor de inclusão da Penitenciária de Marília, localizada no interior de São Paulo, e deixou sete mortos e outros sete hospitalizados em decorrência da inalação de gases tóxicos.

Segundo informações da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), enviadas ao Portal iG, o incêndio teria iniciado após um interno atear fogo em seus pertences.

Ainda segundo a pasta, os policiais penais realizaram o primeiro combate às chamas até a chegada dos Bombeiros e das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

"A SAP instaurou procedimento para apurar o caso e está em contato com as famílias das vítimas para prestar todos os esclarecimentos necessários", afirmou a pasta mediante nota.

Confira o comunicado na íntegra:



"A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) lamenta profundamente o incêndio ocorrido na tarde desta terça-feira (25), no setor de inclusão da Penitenciária de Marília, após um interno atear fogo em seus pertences. Os policiais penais realizaram o primeiro combate às chamas até a chegada dos Bombeiros e das equipes do SAMU, que prestaram atendimento aos feridos. Ao todo, sete internos vieram a óbito em decorrência da inalação de gases tóxicos produzidos pelo incêndio proposital. Outros sete seguem sob cuidados médicos. A SAP instaurou procedimento para apurar o caso e está em contato com as famílias das vítimas para prestar todos os esclarecimentos necessários".





