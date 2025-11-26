Reprodução Hakyung Lee matou os filhos com uma overdose de medicamentos

Uma mulher, de 45 anos, foi condenada à prisão perpétua, na última terça-feira (25), por matar os dois filhos e esconder os corpos em malas. O crime ocorreu em 2018, contudo, os corpos das vítimas, de 6 e 8 anos, só foram encontrados em 2022 em um armário.

Segundo as investigações, Hakyung Lee, que é natural da Coreia do Sul, matou os filhos com uma overdose de medicamentos. Na época, ela chegou a esconder os corpos nas malas e as despachou em um armário de aluguel.

Depois do crime, a mulher teria fugido para a Coreia do Sul e passou a adotar uma identidade falsa. O caso só foi elucidado em 2025. Com isso, Hakyung foi extraditada e acabou confessando o crime.

A sentença

Na última terça-feira (25), o Tribunal Superior de Auckland julgou o caso e a condenou à prisão perpétua após apontar improcedência na tese apresentada pela defesa, que alegou insanidade mental.

No argumento, os advogados Hakyung Lee alegaram que ela estava passado por um processo depressivo, devido a morte do marido e pai das vítimas. Ainda de acordo com a defesa, o plano de Lee era matar os filho e tirar a própria vida em seguida.

Contudo, os promotores contestaram a hipótese e apresentaram que a mulher foi ao cabelereiro, onde gastou cerca de 900 dólares, comprou bilhete de loteria e passagem para a Coreia do Sul, onde viveu por seis anos.

Após a condenação, o juiz determinou que Hakyung passe por um tratamento compulsório em uma instituição psiquiátrica de segurança máxima. Ela será transferida a uma penitenciária federal após receber alta.



