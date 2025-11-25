Unsplash A vítima tem 16 anos e é filha de uma das mulheres envolvidas

Um trisal foi preso em flagrante suspeito de manter uma adolescente, de 16 anos, sob tortura e cárcere privado em Goiânia. Na madrugada da última segunda-feira (21), a vítima, que é filha de uma das envolvidas, conseguiu escapar após pular o muro da casa.

Na ocasião, ela conseguiu pedir socorro, acionando o pai, que mora próximo ao Distrito Federal. Segundo informações da TV Anhanguera, a adolescente era mantida em uma lavanderia, localizada nos fundo da residência.

Além disso, ela apresenta sinais de desnutrição e ferimentos pelo corpo. As investigações apontaram que a vítima sofreu agressões físicas mediante uso de fios de energia, pedaços de madeira, como também chegou a ser queimada com um cigarro.

A rotina da adolescente, conforme apontam as investigações, era cercada de castigos severos. Em um episódio, ela teria sido mantida, durante toda a noite, ajoelhada e foi impedida de tomar banho.

Sem notícias

O pai da adolescente se dirigiu para Goiânia após o contato da filha. À polícia, ele relatou que não tinha notícias da adolescente desde que a ex-esposa se mudou. Ainda segundo ele, todas as vias de contato com a jovem foram bloqueadas pela suspeita.

A adolescente foi encaminhada ao Hospital Estadual da Mulher (Hemu) e ao Instituto Médico-Legal (IML) para realização de exames. O caso é investigado pela Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem).







