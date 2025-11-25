Reprodução/redes sociais O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (24), em Moreno (PE)

Um ônibus captou após colidir com uma carreta no município de Moreno (PE), no Grande Recife, na noite da última segunda-feira (24). O acidente aconteceu na BR-232, no distrito de Bonança, e deixou vários feridos.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Pernambuco, duas pessoas foram encaminhadas para unidades de saúde. "As demais [vítimas] foram socorridas pelo Samu, ambulâncias dos municípios vizinhos ou por moradores", afirma a corporação mediante nota.

Ainda de acordo com a corporação, o local do acidente ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Não há registro de morte.

A operação de resgate e atendimento às vítimas, conforme o efetivo, contou com 21 bombeiros militares e cinco viaturas especializadas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.



