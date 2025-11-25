Reprodução O menino brincava com o irmão gêmeo quando ficou preso

Um criança, de três anos , ficou presa dentro de um armário de uma agência bancária, localizada em Paranaíba (MS), na manhã do último domingo (23). O menino permaneceu na estrutura metálica por cerca de 30 minutos até ser regatado pela Polícia Militar (PM).

Segundo informações da PM, do 13º Batalhão, a corporação foi acionada, por voltas das 11h, para realizar o resgate da criança. Ainda segundo o efetivo, a família do menino estava no local durante o ocorrido.

Ao chegar na agência bancária, os policiais militares perceberam que o menino estava assustado e chorando muito. De acordo com a PM, a criança brincava com o irmão gêmeo, enquanto familiares realizavam procedimentos no caixa eletrônico.

Durante o resgate, um familiar chegou no local com uma ferramenta, que foi utilizada pela equipe para abrir o armário. Após isso, o menino foi retirado da estrutura.

Um criança ficou presa dentro de um armário metálico de um banco, localizado na Paranaíba (MS). O menino permaneceu no local por cerca de 30 minutos até ser resgatado. Familiares contaram que o menino brincava com o irmão gêmeo e, ao entrar na estrutura, teve a porta fechada. pic.twitter.com/TaHYSBt1BV — iG (@iG) November 25, 2025





Segundo a PM, ele não apresentava lesões, "apenas abalo emocional, não sendo necessária condução a atendimentomédico".



