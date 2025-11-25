Uma mulher, de 65 anos, foi encontrada viva dentro do caixão momentos antes de ser cremada em um templo budista, em Bangkok, na Tailândia. Chonthirot Sakulkoo foi resgatada pelo irmão e membros do templo após ouvirem batidas no caixão.
"Eu a vi abrindo os olhos ligeiramente e batendo na lateral do caixão. Ela deve ter batido por um bom tempo", afirmou o gerente geral do espaço à agência notícias Associated Press.
Ainda segundo o veículo, a mulher foi levada à uma unidade de saúde próxima.
Saúde frágil
Chonthirot Sakulkoo, de acordo com familiares, estava acamada há cerca de dois anos. O estado de saúde, que já era frágil, piorou. Em determinado momento, o irmão da mulher teria constatado que ela havia parado de respirar.
Achando que a irmã realmente estivesse morta, ele a colocou no caixão e se dirigiu ao templo, que realiza cremações gratuitas para famílias de baixa renda. Durante os procedimento iniciais da cerimônia, foi constatado que a idosa estava viva.
Após ser retirada do caixão, a ela foi encaminha ao hospital da região. No local, constatou-se que Chonthirot estava com hipoglicemia grave, o que explicaria a redução dos sinais vitais.
A mulher foi internada e, conforme a equipe médica, apresentou melhora no quadro. Todo procedimento hospitalar foi custeado pelo templo.