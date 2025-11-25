Unsplash O caso aconteceu em um templo budista

Uma mulher, de 65 anos, foi encontrada viva dentro do caixão momentos antes de ser cremada em um templo budista, em Bangkok, na Tailândia. Chonthirot Sakulkoo foi resgatada pelo irmão e membros do templo após ouvirem batidas no caixão.

"Eu a vi abrindo os olhos ligeiramente e batendo na lateral do caixão. Ela deve ter batido por um bom tempo", afirmou o gerente geral do espaço à agência notícias Associated Press.

Ainda segundo o veículo, a mulher foi levada à uma unidade de saúde próxima.

Saúde frágil

Chonthirot Sakulkoo, de acordo com familiares, estava acamada há cerca de dois anos. O estado de saúde, que já era frágil, piorou. Em determinado momento, o irmão da mulher teria constatado que ela havia parado de respirar.

Achando que a irmã realmente estivesse morta, ele a colocou no caixão e se dirigiu ao templo, que realiza cremações gratuitas para famílias de baixa renda. Durante os procedimento iniciais da cerimônia, foi constatado que a idosa estava viva.

Após ser retirada do caixão, a ela foi encaminha ao hospital da região. No local, constatou-se que Chonthirot estava com hipoglicemia grave, o que explicaria a redução dos sinais vitais.

A mulher foi internada e, conforme a equipe médica, apresentou melhora no quadro. Todo procedimento hospitalar foi custeado pelo templo.



