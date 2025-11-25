Reprodução Milionário de 79 anos busca esposa com salário de R$ 270 mil

Aos 79 anos, o milionário britânico Sir Benjamin Slade decidiu transformar sua busca por uma esposa em um verdadeiro processo seletivo, com direito a “salário” anual de mais de R$ 270 mil para a candidata que atender às suas exigências. Segundo ele, o objetivo é encontrar alguém capaz de lhe dar um herdeiro, mas a lista de critérios chamou mais atenção do que a oferta generosa. As informações são do The Scottish Sun.

Descendente do rei Carlos II, o aristocrata estipulou requisitos que vão da idade ao mapa astral. A candidata ideal deve ter pelo menos 20 anos a menos que ele, saber dançar salão, jogar bridge e gamão, resolver palavras cruzadas e, surpreendentemente, não ser do signo de Escorpião.

Ele também descarta mulheres que usem drogas, bebam demais ou sejam de países que comecem com a letra “I” e tenham verde na bandeira, o que elimina brasileiras de imediato.

Slade afirma que prefere mulheres de regiões específicas.

“Gosto de canadenses, americanas, alemãs e do norte da Europa. Quero alguém simples, simpática, que entenda as coisas”, declarou.

A lista de exigências segue extensa: a futura esposa deve medir menos de 1,68m, ser ativa, saber nadar e aceitar aprender as rotinas da propriedade. Porte de arma e carteira de motorista são obrigatórios. Já licença para pilotar helicóptero ou formação em direito imobiliário e contabilidade são consideradas vantagens. Diante de tantos critérios, encontrar a candidata perfeita pode levar mais tempo do que ele imagina.

Como compensação, Slade promete benefícios robustos: cerca de £50 mil anuais (mais de R$ 270 mil), carro, moradia e todas as despesas pagas, incluindo férias. Segundo ele, o pacote faz parte da administração da vasta propriedade que mantém em Somerset, no sudoeste da Inglaterra.

A preferência por uma mulher significativamente mais jovem, explica, é estratégica.





“O imposto sobre herança é de 40%. A única forma de garantir a transferência do patrimônio é deixar tudo para minha esposa, então ela precisa ter idade suficiente para estar segurada. Quanto mais jovem, melhor”, afirmou.

Embora já seja pai de uma filha com a ex-esposa, Sahara Sunday Spain, o milionário diz que ainda busca um herdeiro homem que seja “geneticamente compatível com seus ancestrais paternos”.