Instagram Piloto morre em acidente durante show no Beto Carrero World

Um motociclista morreu na tarde deste domingo (23) após sofrer um grave acidente durante uma apresentação do “Hot Wheels Epic Show”, no Beto Carrero World, em Penha (SC).

O piloto Lurrique Ferrari, profissional experiente e figura conhecida entre os fãs de acrobacias motorizadas





O piloto Lurrique Ferrari, profissional experiente e figura conhecida entre os fãs de acrobacias motorizadas, colidiu violentamente contra uma das rampas usadas no espetáculo. A cena ocorreu diante de centenas de visitantes que acompanhavam o show no teatro temático.

Testemunhas relataram que a apresentação transcorria normalmente até o momento da manobra que antecedia o salto. Lurrique perdeu o controle da motocicleta e atingiu a estrutura, provocando imediata interrupção do espetáculo. Equipes do próprio parque prestaram os primeiros socorros ainda no local.

Segundo o Beto Carrero World, Ferrari recebeu atendimento de bombeiros civis e, em seguida, foi encaminhado ao hospital de referência da região, onde passou por cirurgia de emergência. Apesar dos esforços, ele não resistiu aos ferimentos.

Em nota divulgada nas redes sociais no início da noite, o parque lamentou profundamente a morte do piloto. No comunicado, destacou o talento, a dedicação e a paixão de Lurrique pelo trabalho, afirmando que ele “deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”.

O Beto Carrero informou ainda que está prestando apoio à família, abriu procedimentos internos para apurar as causas do acidente e decidiu suspender a apresentação desta segunda-feira (24).

A morte do piloto provocou grande comoção entre colegas de equipe, fãs e visitantes que estavam no parque no momento do acidente. Lurrique Ferrari era descrito por companheiros de profissão como um acrobata experiente e extremamente comprometido com a segurança e a execução técnica das manobras.

Nota oficial do Beto Carrero World

"O Beto Carrero World informa, com profundo pesar, o falecimento do piloto Lurrique Ferrari.

Após o acidente ocorrido durante a apresentação deste domingo, Lurrique recebeu atendimento imediato da equipe de bombeiros do parque e foi encaminhado ao hospital de referência, onde passou por procedimento cirúrgico.

Neste momento de dor indescritível, manifestamos nossa solidariedade, respeito e sentimentos aos familiares, amigos e colegas de equipe.

Lurrique era admirado pelo talento, pela dedicação e pela paixão com que desempenhava seu trabalho, e deixará saudade em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

O parque está prestando apoio à família e já iniciou seus protocolos internos para apuração das causas do acidente.

Em respeito à família e aos colegas de trabalho, informamos que o show não acontecerá nesta segunda-feira, 24/11/2025."





Hot Wheels Epic Show

O Hot Wheels Epic Show é uma das atrações mais populares do Beto Carrero World. Inspirado no universo da famosa marca de carrinhos de brinquedo, o espetáculo reúne acrobacias de alta velocidade com motos e carros especialmente preparados, coreografias de manobras, efeitos visuais e sequências que simulam pistas radicais. O show é conhecido por suas apresentações dinâmicas e pela participação de pilotos profissionais, que executam saltos, derrapagens controladas e outras performances que reproduzem o estilo das miniaturas Hot Wheels.