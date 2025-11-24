Reprodução Guindaste tomba em montagem de árvore de Natal e mata trabalhador

Um acidente durante a montagem da tradicional árvore de Natal do Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, deixou um trabalhador morto e outro ferido na manhã deste domingo (23). Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, um guindaste usado para a instalação de módulos da estrutura tombou durante a operação.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas imediatamente. As duas vítimas, funcionários da empresa responsável pelo serviço, receberam os primeiros atendimentos no local e foram levadas a uma unidade de saúde da capital. Um dos trabalhadores não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar ao hospital. O outro permanece internado em estado estável.

O Governo do Amazonas lamentou o ocorrido e informou que está prestando toda a assistência às famílias das vítimas. As causas do tombamento ainda serão investigadas. As primeiras informações apontam para uma possível falha operacional. A Polícia Civil do Amazonas, por meio do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), abrirá um inquérito para apurar o caso.

A Secretaria de Cultura ressaltou que a empresa contratada apresentou toda a documentação exigida para esse tipo de operação, que será repassada aos órgãos responsáveis pela investigação.

Nota oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) na íntegra



