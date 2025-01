Flickr Embora coníferas sejam comestíveis, é importante saber sobre pesticidas aplicados no plantio

Tradicionalmente, 6 de janeiro é o dia de desmontar a árvore de Natal . Quando o objeto é artificial, a solução é simples: desmontar e deixar em uma caixa até o ano seguinte. Mas, se for natural, fica a questão: o que fazer com a planta? Uma cidade da Bélgica sugeriu comer, para desespero dos órgãos de saúde do país.

Comer árvore de Natal?

A cidade de Gante publicou um comunicado sugerindo diversas receitas que as pessoas podem fazer com árvores de Natal natural, como manteiga favorizada ou geleia.

Porém, a agência de alimentos federal da Bélgica ficou preocupada e divulgou um apelo ao público: não comer árvores de Natal. Isso, de acordo com eles, é um risco para segurança alimentar:

"Árvores de Natal não estão destinadas a entrar na cadeia alimentar", escreveu a agência em comunicado. "Não há como garantir que comer árvores de Natal seja seguro — nem para pessoas, nem para animais."

Imprópria para consumo

Alguns dos maiores perigos de comer árvores de Natal é a aplicação de pesticidas não apropriados para consumo usados no plantio. Não há nenhum controle de consumo nessas plantações, portanto, nenhuma reafirmação de segurança.

"Além disso, não há uma maneira fácil para os consumidores saberem se as árvores de Natal foram tratadas com retardante de chamas — e não saber disso pode ter consequências sérias, até mesmo fatais. Resumindo, há muitas razões para não promover nem incentivar a reutilização de árvores de Natal na cadeia alimentar."