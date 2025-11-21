Reprodução/redes sociais Os Bombeiros foram acionados para retirar o corpo da vítima

Um homem, de 37 anos, morreu afogado, na manhã desta sexta-feira (21), no Açude Velho, cartão postal da cidade de Campina Grande (PB). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima estava na companhia de um outro homem quando entrou na água.

Ainda segundo os Bombeiros, o homem teria mergulhado e não retornado à superfície. A corporação foi acionada para retirar o corpo e encaminhá-lo à Polícia Científica. A identidade da vítima não foi informada.

O amigo da vítima acionou a Polícia Militar (PMPB) e será ouvido pelo delegado ainda nesta sexta-feira (21).

Sobre o Açude Velho

O Açude Velho é o primeiro construído em Campina Grande. Datado de 1830, ele está localizado na área central do município paraibano.

Inicialmente, o açude serviu como fonte de abastecimento de água da cidade e região. Atualmente, o espaço é considerado cartão postal e patrimônio histórico do município, e conta com um museu projetado por Oscar Niemeyer.



















