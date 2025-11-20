Valdir Amaral/Alep Renato Freitas é deputado estadual

Após ser f ilmado trocando socos com um homem, em uma rua de Curitiba, o deputado estadual Renato Freitas (PT) usou as redes sociais, na noite da última quarta-feira (19), para falar sobre o episódio.



Segundo o parlamentar, ele teria agido em legítima defesa. "Eu reagi a uma injusta agressão", afirmou. Nas imagens da briga que circulam nas redes sociais, é possível ver o deputado, vestido de amarelo, e o homem, que não teve a identidade revelada, discutindo verbalmente.

Na ocasião, Freitas pede para que o homem se afaste, contudo, não é atendido. Em seguida, ele empurra a pessoa, mas é atingido com um soco no rosto.

"Se eu tivesse o discernimento, o amor e a graça de Deus, eu daria a outra face, mas eu sou humano. Tanto como cidadão, quanto como deputado, eu reagi a uma injusta agressão. Nesses termos, eu agi nos conformes dos ditames legais", ressalta o parlamentar.

Após ser filmado trocando socos com um homem, em uma rua de Curitiba, o deputado estadual Renato Freitas (PT) falou sobre o episódio. Segundo o parlamentar, ele teria agido em legítima defesa. "Eu reagi a uma injusta agressão", afirmou. pic.twitter.com/QAmHEu11wj — iG (@iG) November 20, 2025













"Não me orgulho"

Durante a briga, Renato Freitas teve o nariz quebrado e foi encaminhado para atendimento médico. Em outro trecho do vídeo, ele salienta que o motivo da briga foi "racismo, humilhação e injúria".

"Eu não aprendi a abaixar a cabeça. Não me orgulho de brigar na rua, jamais. Não invejo o homem violento e nem siga nenhum dos meus seus caminhos. Eu estava com uma amiga, que também é negra, atravessando a rua, e o cara tocou o carro para cima de nós [sic]", relembra.

Além disso, o deputado ressaltou que não sabe o que motivou as agressões."Ele estava me injuriando, falando várias palavras. Ele me chamou de vereador do PSOL. Primeiro que eu sou deputado, segundo que eu sou do PT", disse.







