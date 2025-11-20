Renato Freitas é deputado estadual
Valdir Amaral/Alep
Renato Freitas é deputado estadual

Após ser f ilmado trocando socos com um homem, em uma rua de Curitiba, o deputado estadual Renato Freitas (PT) usou as redes sociais, na noite da última quarta-feira (19), para falar sobre o episódio. 

Segundo o parlamentar, ele teria agido em legítima defesa. "Eu reagi a uma injusta agressão", afirmou. Nas imagens da briga que circulam nas redes sociais, é possível ver o deputado, vestido de amarelo, e o homem, que não teve a identidade revelada, discutindo verbalmente. 

Na ocasião, Freitas pede para que o homem se afaste, contudo, não é atendido. Em seguida, ele empurra a pessoa, mas é atingido com um soco no rosto. 

"Se eu tivesse o discernimento, o amor e a graça de Deus, eu daria a outra face, mas eu sou humano. Tanto como cidadão, quanto como deputado, eu reagi a uma injusta agressão. Nesses termos, eu agi nos conformes dos ditames legais", ressalta o parlamentar.




"Não me orgulho"

Durante a briga, Renato Freitas teve o nariz quebrado e foi encaminhado para atendimento médico. Em outro trecho do vídeo, ele salienta que o motivo da briga foi "racismo, humilhação e injúria".

"Eu não aprendi a abaixar a cabeça. Não me orgulho de brigar na rua, jamais. Não invejo o homem violento e nem siga nenhum dos meus seus caminhos. Eu estava com uma amiga, que também é negra, atravessando a rua, e o cara tocou o carro para cima de nós [sic]", relembra. 

Além disso, o deputado ressaltou que não sabe o que motivou as agressões."Ele estava me injuriando, falando várias palavras. Ele me chamou de vereador do PSOL. Primeiro que eu sou deputado, segundo que eu sou do PT", disse. 



    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2025-11-20/renato-freitas-diz-que-trocou-socos-com-homem-para-se-defender---sou-humano-.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes