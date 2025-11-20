Divulgação O Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas

Um incêndio de grandes proporções na madrugada desta quinta-feira (20) atingiu um edifício comercial em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local combatendo as chamas.

O Portal iG apurou que dois prédios comerciais tiveram o telhado destruído e estão com as estruturas comprometidas pelas chamas. Até o momento, não há informações de vítimas e nem o que causou o incêndio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo, o fogo começou em uma loja de artigos gerias e acabou se espalhando muito rápido. A principal preocupação dos combatentes era evitar que as chamas se alastrassem para outras lojas.

O incêndio ocorreu na Rua Marechal Deodoro, uma importante via do comércio na região.





*Reportagem em atualização