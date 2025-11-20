Divulgação/PCRJ 48ª Delegacia de Polícia de Seropédica

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) prendeu, na última terça-feira (18), duas mulheres apontadas como proprietárias de uma casa de repouso clandestina. As prisões ocorreram após uma idosa, de 98 anos, morrer.

De acordo com informações da PCRJ, a vítima deu entrada em uma unidade de saúde com diversos ferimentos pelo corpo e sinais evidentes de maus-tratos. O local funcionava no bairro Jardins, em Seropédica, na Baixada Fluminense.

Ainda segundo a polícia, as investigações iniciaram quando o posto de saúde, que atendeu a idosa, informou sobre as lesões.

O laudo emitido pela unidade de saúde confirmou múltiplos ferimentos. Conforme a PCRJ, eles teriam ocorrido enquanto a vítima estava sob os cuidados da casa de repouso.

Local funcionava de forma irregular

Durante as diligências, os agentes identificaram as responsáveis pelo local e descobriram que a casa de repouso funcionava de forma irregular, ou seja, sem documentação ou autorização necessária.

As duas mulheres foram autuadas pelo crime de abandono de incapaz com resultado morte, segundo a Polícia Civil.



















