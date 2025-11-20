Uma mulher, de 60 anos, foi presa por comercialização de canetas emagrecedoras roubadas. Segundo informações da Polícia Militar da Bahia (PMBA), a Guarnição do Batalhão Apolo, durante uma operação, recebeu a informação de que a suspeita estaria praticando receptação e vendendo o produto de forma irregular.
Ao chegar na casa da mulher, os policiais a encontraram na porta da residência com uma sacola. Ao ser abordada, diversas unidades de canetas emagrecedoras, da marca Mounjaro, foram achadas.
Questionada pela corporação sobre a origem dos itens, a suspeita alegou que o filho "providenciava" o produto, sem informar a origem, e que ela era responsável pelo comércio e entrega.
No interior da casa havia outras unidades da mercadoria armazenadas em uma geladeira. Ainda conforme a PMBA, foram apreendidas 27 caixas de canetas emagrecedoras, R$ 100 em espécie e um smartphone. Ao todo, o valor estimado da carga é de cerca de R$ 60 mil.
A suspeita, assim como o material apreendido, foram apresentados na Delegacia Especializada em Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC), "onde as medidas cabíveis foram adotadas", frisa a polícia.