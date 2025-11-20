Reprodução/PMBA As canetas, da marca Mounjaro, eram "providenciadas" pelo filho da suspeitas

Uma mulher, de 60 anos, foi presa por comercialização de canetas emagrecedoras roubadas. Segundo informações da Polícia Militar da Bahia (PMBA), a Guarnição do Batalhão Apolo, durante uma operação, recebeu a informação de que a suspeita estaria praticando receptação e vendendo o produto de forma irregular.

Ao chegar na casa da mulher, os policiais a encontraram na porta da residência com uma sacola. Ao ser abordada, diversas unidades de canetas emagrecedoras, da marca Mounjaro, foram achadas.

Questionada pela corporação sobre a origem dos itens, a suspeita alegou que o filho "providenciava" o produto, sem informar a origem, e que ela era responsável pelo comércio e entrega.

No interior da casa havia outras unidades da mercadoria armazenadas em uma geladeira. Ainda conforme a PMBA, foram apreendidas 27 caixas de canetas emagrecedoras, R$ 100 em espécie e um smartphone. Ao todo, o valor estimado da carga é de cerca de R$ 60 mil.

A suspeita, assim como o material apreendido, foram apresentados na Delegacia Especializada em Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC), "onde as medidas cabíveis foram adotadas", frisa a polícia.