Divulgação Crime ocorreu próximo à um batalhão da Polícia Militar

Um personal trainer de 34 anos foi morto a tiros na noite de terça-feira (18) na saída da academia onde trabalhava, em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, a principal suspeita é a ex-mulher, que não teria aceitado o fim do relacionamento. A informação é da NSC TV.

De acordo com a investigação, a ex-companheira de Guilherme Montani teria usado um disfarce para cometer o crime. Uma peruca encontrada no local seria parte do disfarce. O iG busca novas informações junto à Polícia Civil.

Crime em região movimentada

O homicídio aconteceu por volta das 20h na região central de Itaguaí, em um ponto próximo a um batalhão da PM. Assim que ouviram os tiros, os policiais foram até o local e encontraram Montani já no chão. Ele morreu no local.

A peruca encontrada estava nas proximidades e teria sido utilizada pela suspeita. A principal motivação do crime teria sido a não aceitação do fim do relacionamento.

Amigos e pessoas ligadas à musculação lamentaram a morte de Guilherme nas redes sociais. "Amável e querido por todos", destacou um conhecido em um post.





A Polícia Civil está apurando os fatos. Até as últimas atualizações, a ex-mulher do personal trainer ainda não havia sido encontrada.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil de Santa Catarina para atualizações sobre o caso. A reportagem será atualizada assim que tivermos retorno.

